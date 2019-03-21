MLB／確定了！東京成告別戰 一朗賽後宣布退休

2019-03-21 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



分享 facebook NHK剛剛快訊，活躍於美國職棒大聯盟的日本棒球選手鈴木一朗已向所屬球團西雅圖水手隊表達，今天這場比賽是最後一場，結束後他將從第一線退下。

比賽結束後，鈴木一朗將舉行記者會。

美國職棒大聯盟開幕第2戰今晚在日本東京巨蛋球場登場，鈴木一朗與昨天一樣擔任第9棒。

日媒：鈴木一朗表達退下第一線意願

【中央社／東京21日電】

日媒報導，45歲的美國職棒大聯盟西雅圖水手隊日籍外野手鈴木一朗已向球團表示將退出第一線。大聯盟開幕戰第2戰今晚在東京巨蛋球場登場，鈴木一朗出場比賽。

日本共同社報導，一朗已向球團表示，今天西雅圖水手隊與奧克蘭運動家隊的比賽結束後，他將退出第一線。比賽結束後，他將召開記者會。

一朗去年5月轉任球團特別助理，今年參與集訓，以選手身分重返球場。水手對上運動家的正式賽昨天登場，這是一朗時隔7年在日本出戰正式賽，但無安打紀錄。