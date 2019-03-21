MLB／大谷難得熬夜 卻錯過東京開幕賽精采片段

2019-03-21 17:09 中央社 東京21日綜合外電報導



分享 facebook 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日本球星大谷翔平，比一般人更重視睡眠，但昨天特別熬夜觀看大聯盟海外開幕賽直播，沒想到卻錯過水手隊球星鈴木一朗接受全場歡呼的精采片段。

大聯盟海外開幕戰，繼2000、2004、2008、2012年後，昨天是第5度移師日本舉行，由西雅圖水手隊與奧克蘭運動家隊交手，鈴木一朗是追逐焦點，東京巨蛋湧入超過4萬5000名觀眾。

今天的開幕第2戰地點同樣是東京巨蛋，預定於日本時間晚間6時35分（台灣時間晚間5時35分）開打。

日本媒體Sponichi Annex報導，昨天大聯盟開幕賽開打時間大約是美國亞歷桑那州的凌晨2時30分過後，大谷說，因為這場開幕賽場景不是平常可以看得到的，所以就想觀看轉播。

昨天比賽到了4局下攻守交換時，一朗先走上右外野守備位置，水手隊教練走上場示意更換右外野手，一朗走向休息室，一一與隊友擁抱，對手運動家隊球員也都站在休息區鼓掌，全場球迷也都起立拍手，場面相當動人。

報導指出，即使是在大聯盟，也只有超級球星可以享受這樣的待遇，不過，沒想到特別熬夜的大谷竟然錯過這個重要時刻。

大谷說：「我想說一朗已經結束4局的打席，所以就跑去刷牙了。」

至於今天晚上的開幕第2戰，水手隊先發主投菊池雄星是大谷在花卷東高等學校的學長，談到是否會再熬夜看比賽，大谷說，他會邊睡邊為學長加油。