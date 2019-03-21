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MLB／差18歲 菊池雄星初登板與一朗同場先發

2019-03-21 15:53中央社 東京21日綜合外電報導

水手菊池雄星今天初登板。 美聯社
水手菊池雄星今天初登板。 美聯社
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美國職棒大聯盟開幕第2戰今晚在日本東京巨蛋球場登場，西雅圖水手隊已公布先發出場名單，鈴木一朗跟昨天一樣擔任第9棒，另一日籍球星菊池雄星將是轉戰大聯盟後初登板。

大聯盟海外開幕戰，繼2000、2004、2008、2012年後，昨天是第5度移師日本舉行，由西雅圖水手隊與奧克蘭運動家隊交手，鈴木一朗是追逐焦點，東京巨蛋湧入超過4萬5000名觀眾。

今天的開幕第2戰地點同樣是東京巨蛋，預定於日本時間晚間6時35分（台灣時間晚間5時35分）開打。

日本報知體育報導，水手隊今天公布先發名單，一朗連續2場比賽都先發出場，擔任第9棒並守右外野；水手隊先發投手由菊池雄星擔任，今晚的比賽將讓2名日本球星同場。

一朗在昨天開幕賽中先發擔任第9棒，守備位置是右外野，1打數無安打獲1次保送。一朗回想昨天賽事認為是一場「特別的比賽」；菊池認為能跟一朗一起打球，「對我來說也是禮物」。

日本岩手日報報導，27歲的菊池雄星晚間將在東京巨蛋登板先發，除了是他轉戰大聯盟後的首場先發，且場所還是在家鄉。

菊池12年前就讀花卷東高等學校1年級時，當時的教練佐佐木洋就跟他說：「一起以前進大聯盟作為目標吧」；12年後的今天，就是菊池得以實現高中以來夢想的時刻。

他說，有一段時間不敢以大聯盟作為目標，但最後終於可以站在這個舞台上，讓他有非常深的感慨。

菊池高中時代就在甲子園表現活躍，讓岩手縣為之狂熱；進入職業棒球後，菊池也深受球迷喜愛。

今天可以在日本正式踏上大聯盟比賽的投手丘，許多菊池的粉絲甚至是家人朋友等，都會在球場或各地為他聲援。

菊池充滿鬥志地說：「我自己也很期待，希望讓大家看到好的起步。」

鈴木一朗(左)與菊池雄星。 歐新社
鈴木一朗(左)與菊池雄星。 歐新社
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大聯盟水手鈴木一朗
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