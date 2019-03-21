MLB／道奇開幕戰取代克蕭 希爾呼聲高

2019-03-21 16:15 世界日報 編譯組／綜合報導



希爾可望擔任道奇開幕戰先發。 美聯社 分享 facebook

經過評估，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）19日證實，球隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）因肩部發炎，新賽季開始，將被放入十日傷兵名單。這也是他自2010年開始，首次沒在球季開賽日擔任先發投手，連續八年擔任開幕戰先發紀錄也將中斷。

據悉，目前球隊還沒最後決定誰將擔任開幕戰先發，但原本呼聲高的布勒（Walker Buehler），羅伯茲也將其排除在外，希爾（Rich Hill）是最可能擔任開幕戰先發人選。羅伯茲說，「如果克蕭被放在開幕日名單上，他無疑會成為先發。」

39歲的左投希爾，春訓調整順利，目前已能在熱身賽中投擲五局。他在17日熱身賽中投擲四又三分之一局後表示，「就春季訓練而言，我覺得自己已走在前面，我把球投得很好，比以前春訓好得多。」

史崔普林（Ross Stripling）可能是克蕭休賽期間，取代其成為五人先發之一，但會持續多久還不清楚。

羅伯茲說，克蕭將不會參加24日開始，對天使隊的三場公路大戰，部分原因是程序性的。

31歲的克蕭可能會在本周首次面對打擊者，這是他自2月18日肩膀出現問題後，首次上場面對打擊者。

這也將是克蕭職業生涯中，第六次被列入傷兵名單，也是第一次因肩膀受傷無法上場。2014年，克蕭因左肩和背部肌肉發炎，休賽一個多月。而肩膀問題令他的滑球深度受到影響，與快速球無法區分，容易被對手擊中。

而當年克蕭仍二頭肌和背部受傷，兩次被列入傷兵名單情況下，26場先發中，以平均投手自責分2.73的成績完成該球季。