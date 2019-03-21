MLB／還沒上大聯盟 白襪6年破紀錄約簽潛力新秀

2019-03-21 15:22 中央社 芝加哥20日綜合外電報導



白襪和生涯至今還未上過大聯盟的外野手希梅內斯簽下6年4300萬美元合約，打破新秀未上聯大盟最大約紀錄。 美聯社 分享 facebook

多家媒體報導指出，美芝加哥白襪今天宣布，和生涯至今還未上過大聯盟的外野手希梅內斯簽下6年4300萬美元（約新台幣13.2億元）合約，締造新紀錄。

合約還包括兩年的選擇權，保障薪資是已在球隊系統卻未升上大聯盟選手的最高紀錄。2017年芝加哥小熊為換得左投昆塔納（Jose Quintana），將希梅內斯（Eloy Jimenez）交易出去，他在那之後就在白襪體系至今。

根據ESPN報導，若算進因為選擇權可獲得的薪資，希梅內斯的合約總值將達7700萬美元（約新台幣23.7億元）。

白襪的頭號潛力新秀希梅內斯本季已被指派從3A出發，但這份合約讓他被期待，可能出現在球隊3月28日對堪薩斯皇家的開幕戰名單中。

因為合約的關係，白襪現在可以將希梅內斯放在大聯盟名單，而不必擔心他成為自由球員的時間開始倒數，假如他開季在小聯盟打3週，還將讓他成為自由球員的時間延後1年。

22歲的希梅內斯上季在2A、3A共打108場比賽，繳出3成37打擊率，有22支全壘打、75分打點的成績。在小聯盟5年期間，他的打擊率3成11，一共敲出65支全壘打。

希梅內斯打破的紀錄，是金格利（Scott Kingery）所保持，費城費城人當時以6年2400萬美元（約新台幣7.3億元）和他簽約，在那之前，休士頓太空人2014年和辛格頓（Jon Singleton）簽下1000萬美元（約新台幣3億元）合約，是當時的紀錄。