MLB／陳偉殷22日戰大都會 能否進輪值就看這場

2019-03-21 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



陳偉殷春訓最後一次先發，將是能否進入輪值的考驗。 美聯社 分享 facebook

大聯盟正式開季倒數最後一周，馬林魚旅美左投陳偉殷的最後一場熱身賽出賽也排定，他將在明晨一時客場對上大都會，能不能進入先發輪值，預料也將在這場比賽之後有比較明朗的答案。

馬林魚先發輪值七搶五，目前只有烏雷納（Jose Urena）確定扛開幕戰，接下來的出賽順序未定，陳偉殷能否進入先發輪值還是未知數，競爭對手之一洛培茲（Pablo Lopez）今天對紅雀演出六局好投，只被敲出兩安打、無失分，熱身賽累積3勝0敗、防禦率0.90，為卡位先發輪值持續累積本錢。

馬林魚在熱身賽戰績暴衝，今天在洛培茲的好投加持下，以6：0擊敗紅雀，取得追平隊史的熱身賽11連勝，儘管球季開打後一切歸零，但馬林魚仍獲鼓舞。

總教練馬丁利（Don Mattingly）今天因私人原因告假，由板凳教練華力克（Tim Wallach）領軍，他表示，「我知道這只是春訓，但可以持續贏球，這對我們很重要，我們正在學習如何贏球，而現在正上著很棒的一課。」

洛培茲在春訓繳出一張完美的成績單，明天輪到陳偉殷演出最後一場熱身賽先發，他目前出賽四場（三場先發），共拿下0勝1敗、防禦率9.53，內容仍不盡理想，明晨一戰將攸關他能否進入先發輪值。