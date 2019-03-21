MLB／楚奧特再刷合約紀錄 史丹頓：吃飯換他埋單

2019-03-21 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



天使當家球星楚奧特（Mike Trout）的破四億美元合約，在大聯盟成為發燒話題，來自洋基陣營的聲音，以老將沙巴西亞（CC Sabathia）和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）最逗趣，一個慶幸就要退休，不必再面對這位強打，一個盤算以後共進晚餐得換人埋單了。

楚奧特簽下破大聯盟紀錄的合約，外界一致讚賞，洋基教頭布恩（Aaron Boone）就說：「打從他進入大聯盟開始，他一直都是最強也最穩定的選手，他為自己贏得這份合約。」他繼續補充，「現在賈吉（Aaron Judge）現在看著這些事情，應該笑得很開心吧！」

至於賈吉本人的說法則是，「恭喜楚奧特，他在場上和場外所做的每一件事，值得每一分錢，甚至他應該拿到雙倍的錢。」

沙胖看楚奧特的合約價碼，同樣認為他拿少了，「他應該可以拿到5.3億美元合約吧！」他也幽默表示，最慶幸自己即將在今年球季後高掛球鞋，「這傢伙太厲害了，我很開心我要退休了，不然要讓他出局實在太難。」

曾擁史上最大合約的史丹頓，13年3.25億美元價碼再被擠落一名，只能排在楚奧特和哈波（Bryce Harper）之後，他對此幽默回應，「我為楚奧特感到開心，這價碼太瘋狂了，但如果以後我們一起去吃晚餐，他肯定得埋單了。」