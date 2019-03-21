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MLB／為看一朗東京巨蛋出賽 乖寶寶大谷熬夜了

2019-03-21 08:07聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

水手運動家在東京巨蛋為新球季揭開序幕，讓乖寶寶大谷翔平都不想睡，為了一睹鈴木一朗站上東京巨蛋的畫面，撐到半夜兩點半看轉播。

水手昨天以9：7擊敗運動家，兩隊今天續戰東京巨蛋，演出海外開幕系列賽的第二戰，水手推出日籍投手菊池雄星演出大聯盟處女秀，同場對壘運動家35歲老將艾斯特拉達（Marco Estrada）。

初次以大聯盟球員的身分面對鄉親父老，菊池雄星知道球迷的視線還是會聚焦在一朗身上，但他並不在意，因為就連他自己都很享受，在全場最佳座位觀看一朗出賽的視野。

菊池還記得曾現場看過一朗身穿日職歐力士隊球衣的最後一季出賽，來到水手的加盟記者會上，也曾提及一朗對他的意義，稱他「像上帝、又像傳奇，我甚至不知道他是否真的存在這個世界上。」現在可以同隊打球，更是覺得不可思議。

一朗的棒球生涯逐漸邁向尾聲，菊池雄星才正要展開在大聯盟的第一篇章，他今晚將成為史上第一位在日本演出大聯盟初登板的日籍球員，菊池說：「我一直期待著這天的到來，這是我沒從沒想像過的事，這對我來說會是一輩子難忘的經驗，我會好好享受，也想在日本球迷面前贏下比賽。」

同樣抱持「粉絲心」的人，還有遠在亞歷桑納隨天使春訓進行復健的大谷翔平，他透露為了收看一朗在東京巨蛋的出賽，前一晚熬夜撐到兩點半，等著比賽開打；大谷表示，一朗一直都是自己的偶像，如果可以，他甚至很想在現場看這場比賽。

水手大聯盟運動家
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