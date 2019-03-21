MLB／合約紀錄被秒破 哈波：我錢已經多到花不完

2019-03-21 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



費城人球星哈波（Bryce Harper） 。美聯社 分享 facebook 哈波（Bryce Harper）等了一個冬天才收下的史大最大合約，只維持了19天，紀錄就遭天使球星楚奧特（Mike Trout）刷新，哈波不說忌妒的話語，大方恭喜無緣成為隊友的楚奧特，「他值得這份合約。」

楚奧特即將與天使完成12年4.26億美元延長合約，不管總額和平均年薪都是大聯盟空前紀錄，尤其哈波三周前才剛以13年3.3億美元與費城人完成合約，現在紀錄轉眼拱手讓人。

史上最大合約被取代的24小時後，哈波表示，「我早就知道當楚奧特簽約時，無可避免的是，他一定會成為史上最高薪球員，我為他感到開心，他值得這份合約。」他也透露曾告訴楚奧特：「我希望盡可能拿到越大的合約，到時你再來徹底擊敗我，而他真的做到了。」

昨天天使「綁定」楚奧特消息曝光後，哈波也傳了簡訊給楚奧特，「我告訴他，我為了他、為了他的合約與生涯感到開心。」他也稱天使做了偉大的決定，「讓楚奧特長期成為這支球隊的看板。」

不去計較合約的大小，哈波說：「我的錢已經多到不知道該怎麼辦了，我得到我想要的長約，到了我想來的球隊，這裡的經營團隊也信任我。」今冬的多張超級合約，一再讓「億級合約」變得稀鬆平常，而他也期待著接下來紅襪貝茲（Mookie Betts）、洋基賈吉（AAron Judge）等人，將會拿到多大的合約。

哈波原本有意在2020年季後招募楚奧特，一起在費城拚冠，現在提早美夢幻滅，記者開玩笑建議他不妨2032年再攜手，哈波笑答：「如果我到那時還在打球，那我可能麻煩大了。」