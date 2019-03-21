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史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00林煒珽

聽聞楚奧特簽了職業運動史上最大合約，他的天使隊友史凱格斯馬上說：「他應該拿八億的，你可以寫是我說的。」美國媒體也馬上群起討論鱒魚哥究竟值不值這史上最高價（以他4億3千萬美金的保證約，加上已賺進的7800萬元，將會超越A-Rod生涯所賺的4億4100萬），當然有質疑的聲音（你看看普荷斯的十年肥約），但更多人普遍認為這筆合約是天使賺到，以楚奧特的能力，他真的有可能成為八億男的。

眼看自由球員身價水漲船高，天使為了避免夜長夢多，終於開出史上最高價的合約來留住強...
眼看自由球員身價水漲船高，天使為了避免夜長夢多，終於開出史上最高價的合約來留住強打楚奧特。 美聯社
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根據許多數據派的研究，在自由球員市場上面為球隊多爭取一勝，要花的價碼大約是一千萬，統計派棒球作家沙力斯（Eno Sarris）推論是九百萬，稍微少一些，根據他的推算，楚奧特的大約是肥了天使：

林煒珽製表
林煒珽製表
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這是沙力斯將大聯盟薪資結構每年以5%的膨脹率來計算楚奧特合約的長度，然後將他的WAR值已固定每年減少0.5來估計所得出的表格，顯示天使隊在這筆幾乎是終生合約的內容中，每一勝付出的代價遠低於900萬美金，差不多等同於響尾蛇隊付給艾斯科巴的價碼。

響尾蛇在去年季中跟雙城換來強打艾斯柯巴(左)，發現不錯用後，在球季結束馬上以3年...
響尾蛇在去年季中跟雙城換來強打艾斯柯巴(左)，發現不錯用後，在球季結束馬上以3年2100萬美元與他續約。 美聯社
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但其實沙力斯的計算已經是低估了，根據當今最被尊敬的球員表現預測系統，Baseball Prospectus 的PECOTA，楚奧特未來十年的WAR分別預估是：

楚奧特在未來10年的預估平均WAR值高達7.63，這是非常可怕的數字。 2018...
楚奧特在未來10年的預估平均WAR值高達7.63，這是非常可怕的數字。 2018 Topps Bunt 球員卡
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2019：8.4

2020：8.8

2021：8.9

2022：8.3

2023：7.5

2024：7.3

2025：6.9

2026：7.0

2027：7.0

2028：6.2

除了今年之外，PECOTA所預估的楚奧特表現都比沙力斯樂觀，而他到34歲球季時，都還能維持約7.5WAR左右的MVP級貢獻。而他在38歲時的6.2WAR，是前雙城總教頭莫里特的生涯新高，表示他到生涯最末期，都還有這種名人堂級的價值存在。這位被列為棒球史上不世出的天才，在這十年合約中的預期WAR值高達85，如果一勝價值一千萬，那鱒魚哥這十年，拿天使8億5千萬也只是符合行情。

楚奧特的合約一出，馬上讓稍早的馬恰多和哈波兩紙巨約顯得變成只有中杯大小，但讓我們用數字說話，在同樣七個完整的大聯盟球季，鱒魚哥的成績確實勝過飄髮哥和鏟腿哥，事實上，哈波和馬恰多兩人加起來，還比不上一個楚奧特。

早在2017年五月，一位紐約的棒球作家伯格（Ted Berg）就發現了一項驚人的事實：楚奧特的生涯WAR值超過哈波和馬恰多兩人的總和！而這個數字到今天都還是事實：

林煒珽製表
林煒珽製表
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楚奧特目前為止所展現出的生涯軌跡，就是把哈波拿下MVP那年的數字，再加上馬恰多的防守貢獻，再除以七，大概就差不多了。

還有一點，就是楚奧特堪稱當今棒球界的葉問，以一打十。他上季的WAR值是9.8，而上季有五支大聯盟球隊全部打者加起來的貢獻值比不上鱒魚哥一個人，分別是白襪（8.3）、教士（8.0）、老虎（7.5）、巨人（6.5）和金鶯（1.8）。沙力斯提出個很有趣的例子：如果一支球隊有一個楚奧特加上八個卡洪（楚奧特在天使最好的朋友，而他上季的WAR值剛好是0），對上巨人或是金鶯隊，就算楚奧特要二刀流上丘投球，他的球隊還是會贏，而且是輕鬆獲勝。

天使在2017年與卡洪(右)以3年2600萬美元續約，並有2020年的1400萬...
天使在2017年與卡洪(右)以3年2600萬美元續約，並有2020年的1400萬美元球隊選擇權，但卡洪的成績持續衰退，天使啟用選擇權機率很低。 美聯社
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楚奧特未來絕對進入名人堂，沒人有疑問，只是才27歲的他，參考FanGraphs網站的史上WAR值，在他前面的88人中，還有他後面的40個球員中，只有一個是現役的選手，就是他的隊友普荷斯。名人堂專書作者，運動畫刊專欄作家傑夫（Jay Jaffe）說，楚奧特到去年為止，已經超過了84位已經入選古柏鎮的野手，在他前面只剩下75人。傑夫有一個JAWS值，就是計算進入名人堂的數值表，楚奧特已經是史上第七，而且應該今年四月就會超過狄馬喬（Joe DiMaggio）。

天使老闆摩雷諾是個精明的生意人，雖然也簽過蠢合約（不要跟他提漢米爾頓這四個字），但在商業上，投資棒球是個穩賺不賠的生意。十六年前，摩雷諾用1億8400萬從迪士尼集團手中買下天使，而他只花了六年時間，就讓天使隊的價值漲到5億元，而今天他們的市值更已經到了18億美金，翻了十倍（根據富比世的估價）。現在提前綁定楚奧特，不只可以用他和大谷翔平作基石來建立球隊未來，更在公關行銷上大獲全勝，讓鱒魚哥成為天使史上最偉大的球員，直接戴著天使球帽進入名人堂，怎麼看都是最成功的手段。

楚奧特普荷斯天使

林煒珽

Fox Sports運動主播，負責轉播MLB、NBA、NFL、足球等比賽。人稱林生命，不只用生命護球，也用生命看球，還用生命愛狗！
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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