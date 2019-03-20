MLB／東京巨蛋5轟煙火秀 水手奪下新球季首勝

2019-03-20 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



桑塔納擊出滿貫砲。 歐新社 分享 facebook 大聯盟新球季今天點燃戰火，水手、運動家隊在東京巨蛋進行海外開幕戰，兩隊聯手轟出5支全壘打；水手5棒桑塔納（Domingo Santana）3局上轟出滿貫砲，成為逆轉戰局的一擊，水手終場9：7獲勝。

水手45歲球星鈴木一朗重返故鄉出賽，東京巨蛋湧進爆滿觀眾，他在4局下退場，1個打數沒有安打，獲得一次保送，大聯盟總安打數停留在3089支，美、日職棒通算4367支。

一朗在熱身賽31個打數只有兩支安打，今天在球季賽首戰先發亮相，成為大聯盟史上第二高齡的開幕戰野手（45歲149天），也是繼去年5月2日之後，暌違322天又在球季賽上場。

這場比賽出現16支安打，運動家隊皮斯卡提（Stephen Piscotty）首局轟出陽春砲，成為大聯盟新球季第一支全壘打，去年美聯全壘打王戴維斯（Khris Davis）也在3局下揮出兩分砲，查普曼（Matt Chapman）7局下追加3分砲。

水手兩轟紀錄分別是桑塔納、貝克漢（Tim Beckham）5局上兩分砲，兩隊光是這5支全壘打就攻下12分。