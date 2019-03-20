MLB／鈴木一朗4局提前退場 運動家也列隊致敬

2019-03-20 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



鈴木一朗上場。 歐新社 分享 facebook 大聯盟今天在東京巨蛋進行海外開幕戰，水手隊45歲球星鈴木一朗成為全場最大焦點，他在4局下提前退場，不但隊友站在場邊熱烈歡送，就連運動家隊球員也在休息區起立鼓掌，場面十分溫馨感人。

一朗擔任水手先發第9棒、右外野手，3局上首打席面對運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers），把144公里直球打成二壘飛球出局，4局上再次打擊，被運動家隊第二任投手漢崔克斯（Liam Hendriks）保送。

一朗這兩次走進打擊區，東京巨蛋爆滿觀眾不少人站起來看球，向這位國家英雄致敬，大家紛紛拿出手機紀錄歷史性的鏡頭。

水手打完4局上6：4領先，一朗4局下踏上右外野防區，總教練瑟維斯（Scott Servais）才宣布換人，刻意讓一朗獲得全場掌聲後退場，掀起整場比賽高潮。

水手明天對運動家第二戰，預料一朗還會以先發身分亮相，可能也是大聯盟生涯19年最後一戰。

瑟維斯表示，這次領軍到日本出賽，所有日本媒體瘋狂追逐一朗，氣氛真是瘋狂。