MLB／一朗2度戰東京 達比修：他是神！

2019-03-20 17:04 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



日籍大聯盟球星鈴木一朗將出戰20日開打的MLB東京賽。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「一朗根本是神！」美國ESPN新聞斗大的標題形容大聯盟日籍選手鈴木一朗。現年45歲的他將於20日開始的MLB東京賽，在東京巨蛋展現累積超過20年的球技給家鄉父老看，而一朗也正式被水手隊移回球隊正式出賽名單。

回歸故里展球技

美國《CBS體育報導》鈴木一朗已經被水手隊排在3月20及21日大聯盟東京賽的正式名單，且預計會以先發外野手身分登場，即便已「高齡」45歲，但若兩場比賽都看到他擔任先發也別太意外，畢竟他是在家鄉日本打球。

《華爾街日報》也以「一朗的最後鞠躬」為題，報導認為，所有參與東京賽的觀眾都將見證歷史的一刻，45歲的一朗將擔任水手隊先發，這絕對是大聯盟，甚至是運動賽場上絕無僅有的光榮時刻。

「亞洲奇蹟」

《ESPN》也報導，這次東京賽是「朗神」大聯盟生涯第2度回歸祖國，即將邁入第19個大聯盟賽季的他，上次在日本代表大聯盟球隊出賽已是2012年，巧的是，當年也身披水手隊戰袍。報導指出，一朗在旅美前已在日本職棒奮鬥9季，2001年挑戰大聯盟創造「亞洲奇蹟」，毫無疑問是未來大聯盟名人堂的最佳人選。

同為旅美日籍選手的達比修有對媒體表示，「一朗就跟神一樣！」他是日本家喻戶曉的球員，也因如此，這次東京賽對日本球迷的意義重大。

洋基隊投手田中將大也說，小時候日本並沒有轉播大聯盟球賽，因為聯盟中沒有日本選手，但從一朗站穩大聯盟先發的那刻起，全國的電視台便爭相轉播他出場的球賽。田中說，一朗深深影響了日本當地打棒球的孩子，他們都因為想跟一朗和大聯盟更靠近，而從事棒球運動。

天使隊二刀流選手大谷翔平也說，一朗是他生涯極盡所能想模仿的對象，即便還有像前世界冠軍MVP松井秀喜這樣優秀的球員，但一朗的地位特殊，不僅是身為打者的智慧及解讀比賽的能力，還有應對媒體的技巧，都值得後輩效法。

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