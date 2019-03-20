MLB／一個月內3張10年巨約 球員薪資M型化

2019-03-20 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大聯盟一個月內出現3張10年大約，對比之前自由市場的冷清情況，球員薪資呈現M型化趨勢。 美聯社、路透 分享 facebook

天使以12年4.3億美元續約「鱒魚」楚奧特（Mike Trout），刷新大聯盟薪資天花板，擠下這個月初才以13年3.3億美元落腳費城人的哈波（Bryce Harper），榮登史上最大約，也把這個休賽季的金錢戰推上最高點。

在自由市場凍結之際，不少球隊轉而綁好自家樁腳，用長約提前留住看板球星，一月底時，洛磯就以八年2.6億美元「固樁」亞瑞納多（Nolan Arenado），讓剛以2600萬美元打破具薪資仲裁資格球員身價紀錄的他，重新以3250萬美元的年均薪，成為大聯盟史上平均年薪最高的野手。

不乏大咖的自由市場拖到了春訓開始才展開熱鬥，先是馬恰多（Manny Machado）用三年三億美元轉降教士，成為自由市場最大合約；不過兩周過後，哈波重新改寫，雖然年均薪比不上馬恰多，但13年3.3億美元外帶不可交易條款和零逃脫條款，讓哈波的未來註定要和費城人畫上等號。

不過明年賽季結束要打電話說服楚奧特一起當隊友的哈波，現在大概要失望了，因為「鱒魚」不但未來12年都是天使的人，總值4.3億美元且年均薪3583萬美元的合約，更是雙破大聯盟紀錄，過去大聯盟球員合約的平均最高年薪，是響尾蛇投手的葛蘭基（Zack Greinke）的3440萬美元。

大聯盟史上前十大合約都是十年以上的長約，而且這個休賽季就包辦了其中三張；楚奧特、哈波合約之後，史丹頓（Giancarlo Stanton）和馬林魚簽下的13年3.25億美元排名第三，馬恰多位居第四，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2008年和洋基的10年2.75億美元則是第五。

雖然新合約數據不斷創新高，但也還有許多自由球員仍在等飯碗，以物美價廉薪水和球隊簽約的例子也不少，大聯盟球員薪資分布似乎正走向M型化。