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MLB／手指長水泡提前退場 不影響達比修開季

2019-03-20 09:00聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

達比修有今天在春訓熱身賽先發對抗水手，投了4.2局， 因為手指起水泡而提前退場，不過自認並不會影響下一場出賽，所屬小熊以6：4贏球，達比修收到第二勝。

水手主力移師日本東京準備海外開幕戰，達比修有對上的大多為小聯盟球員，五局上他在兩人出局後丟出保送，形成一、二壘有人，對下一棒弗拉利（Jake Fraley）投到兩好兩壞時，小熊總教練麥登（Joe Maddon）在投手教練哈特維（Tommy Hottovy）和防護員陪同下走上投球丘察看。

「我不想弄傷手肘或肩膀，所以我說不想投了。」手指起水泡的達比修被換下場，共被敲五支安打，丟掉兩分，只有一分是自責分，有兩個保送，飆出六次三振，防禦率2.25。

賽後達比修有表示，「我投完最後一球才覺得痛，但現在沒感覺了，下一場比賽應該沒事的。」他接著解釋，過去只會在投卡特球產生水泡，這次是第一次因為滑球造成。

32歲的達比修有想要在新賽季洗刷去年積弱不振的汙名，在春訓積極調整狀態，目前為止12局投球送出14K，逐步找回昔日三振王的身手。

和小熊簽下6年1.26億美元的合約後，達比修有在去年因傷勢只投8場先發、40局的內容，大多數時間都躺在傷兵名單，今年尋求復出，被看好能接下小熊第二號或第三號先發。

達比修有小熊水手
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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