MLB／12年4.3億美元 天使破紀錄巨約留下楚奧特

2019-03-20 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



天使隊明星球員楚奧特（Mike Trout）。 美聯社 分享 facebook 天使讓所有想搶楚奧特（Mike Trout）的其他球隊全死了心，根據美媒報導，他們正和「鱒魚」楚奧特達成12年4.3億美元（約新台幣132億元）的續約，不但寫下大聯盟史上最大總額，也突破最高年均薪紀錄。

楚奧特原本明年賽季結束後即將成為自由球員，天使不惜灑大錢留下這位看板，除了走完原先六年一億4450萬美元合約的最後兩年外，再加碼十年三億6350萬美元，讓沒有逃脫條款的他終身當天使。

這是大聯盟史上首度出現破四億美元的大約，比三周前哈波（Bryce Harper）和費城人所簽下3.3億美元還多百分之30，另外，楚奧特這12年的年均薪為3583萬美元，刷新響尾蛇投手葛蘭基（Zack Greinke）2014年創下的3440萬美元紀錄。

27歲的楚奧特不但已經是八屆明星賽球員，手上還有一座美聯最佳新人獎和兩座美聯MVP，現在他生涯WAR值為64.3，大聯盟史上所有野手中排名第99，甚至贏過許多名人堂球員。

聽到楚奧特好消息的其他大聯盟球員紛紛獻上祝賀，小熊球星布萊恩（Kris Bryant）表示，「他值得每一分錢，甚至還更多，這傢伙是棒球界的最優秀球員，有可能成為史上最佳，我不認為他簽這樣的約有什麼問題。」

天使老將普荷斯（Albert Pujols）也替隊友感到興奮，「我不認為除了他之外有誰可以值得這張約，楚奧特是最棒的，數字會說話。」