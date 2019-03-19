MLB／大都會台灣日 蔡阿嘎將遠征紐約

2019-03-19 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 廖廷儀 ╱即時報導



分享 facebook 美國職棒紐約大都會隊的台灣日活動今年邁入第15年，本季將在9月7日舉辦。這次邀請到的來賓相當特別，是網路紅人蔡阿嘎，他將為2019年大都會隊台灣日開球。

主場花旗球場（Citi Field）位於華人族群廣大的紐約皇后區法拉盛，大都會隊多年來一直努力經營華人市場，台灣日活動已舉辦14屆，更是大聯盟30支球隊中首屈一指。

不僅僅是隨便口號、敷衍了事，大都會隊每年都精心安排台灣文化相關慶典活動，邀請各領域知名人士開球，過去的重量級來賓包括國際大導演李安與魏德聖、女子高球前球后曾雅妮、台灣網球一哥盧彥勳、諾貝爾獎得主李遠哲、嘻哈小天后葛仲珊等。

為了吸引更多留學生與年輕球迷參與，今年更特別請到網紅蔡阿嘎。大都會隊亞洲負責人王偉成表示，「非常榮幸能夠邀請到蔡阿嘎及團隊，希望能獲得更多新世代粉絲的共鳴。」

阿嘎本人感到相當開心之外，也非常興奮能夠到美國為宣傳台灣盡一份心力，連總統蔡英文都非常看重這次機會，還舉行授旗儀式、勉勵阿嘎到紐約為國爭光。

今年台灣日活動將在9月7日舉行，當天賽事將是對上同區宿敵費城人隊。費城人隊才剛以破紀錄的3億3000萬美元合約簽下強打哈波（Bryce Harper），也讓這場比賽更有看頭。

大都會隊也繼續與公益團體Give2Asia合作，今年台灣日門票部分收入將轉贈台灣偏鄉及弱勢團體，希望能為台灣盡一份心力。