追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

根據統計，自2003球季以來，大聯盟觀眾總入場人數於2018球季首次掉至7000萬人次以下，與2017球季相較平均每場觀眾減少大約4％。不僅如此，在大聯盟30支球隊裡，有17支球隊入場觀眾人數是呈現負成長，其中藍鳥與馬林魚兩支球隊受傷最嚴重。

自2003球季以來，大聯盟觀眾總入場人數於2018球季首次掉至7000萬人次以下，與2017球季相較平均每場觀眾減少大約4％，圖為馬林魚主場比賽內野觀眾人數不多。 美聯社 分享 facebook

對此大聯盟理事長曼菲德(Rob Manfred)雖對外否認這是一項警訊，仍是把責任歸咎於天氣寒冷所致，但從近期聯盟與工會共同宣布多項改革措施看來，曼菲德與球員工會已深感目前身處危機，因此改革乃是勢在必行。

聯盟與工會於上周四對外發表多項未來有關球賽的重大改革，多數新方案將於2020球季付諸實行。許多方案都是在加速比賽節奏議題上作出改變。因在數位化時代裡，年輕族群對於娛樂要求越來越高，且對於娛樂的效果也不同於以往，傳統棒球比賽所帶來輕鬆且悠閒看球環境，早已不符合現代年輕人口味。年輕族群所嚮往的是「激情」與「速度」。

在日前所提出的改革方案裡，每位投手必須面對三名打者後才可被換下、每場比賽教練上投手丘的次數下修至5次，以及若兩隊比分差距沒有超過8分或比賽進入延長，野手不得接替投手投球等規則，都是大聯盟與工會試圖增加比賽節奏方式。不過，這些戰術運用，尤其是頻繁更換投手現象，必須歸咎於在這大數據時代與魔球盛世所奉行賽博計量學。

大聯盟新規則，每位投手必須面對三名打者後才可被換下、每場比賽教練上投手丘的次數下修至5次，圖小熊教頭麥登(左)比賽時與投手交談。 美聯社 分享 facebook

在數據當道的當下，根據特定打者，尤其是強打者所設計出的換投策略與防守佈陣，儼然已是現代棒球不可或缺求勝之道，畢竟棒球運動最終目的還是求勝，而這些戰術就是球隊為了求勝所作出的策略。如今這一切都可能成為歷史的一部份。

不過，大聯盟與工會之所以會達成共識乃是其來有自。根據資深大聯盟作家史塔克(Jayson Stark)上個秋季所發表數據。2018年整季在比賽中換投的次數高達16000人次，平均每場比賽兩軍換投手的次數多達7人，平均每支球隊使用4.36位投手，這些數字都是歷史新高。而在這些數字的背後，其實顯示的是在賽博計量學的助威之下，先發投手對於打者的壓制力與過去相較，乃是明顯的下滑。

早年先發投手動輒完投、完封對手的時代早已過去，在多項數據顯示出一般先發投手在面對先發打線至第3輪之後，其壓制力較不如以往乃是不爭的事實。所以換投手與比賽分工就成為現代棒球的主流，往後球隊在面對新制後要如何割捨，教練團要如何從中活用換投機會，相信會是大聯盟教練團最終試煉。

聯盟與工會為搶年輕票源，共同主導規則大改變 是拯救還是害了棒球？ 美聯社 分享 facebook

最後，話說回來，過去鮮少見到大聯盟與球員工會在還沒有提出新一版的勞資協定前，就願意共同提出改革方案並立即執行，其中不外乎顯示勞資雙方都感覺到大聯盟在這數位化時代所面對到的危機。觀眾人數萎縮與年輕族群不再把棒球比賽作為娛樂的首選，都是勞資雙方所必須共同克服的難題，但在短期內肯定會對現有的比賽方式產生不小衝擊。

現有的勞資協定將於2021年球季後結束，為了能在激烈的娛樂產業中脫穎而出，勞資雙方應該會再次的對於棒球運動規則與制度作出更一步改變，好因應潮流與年輕世代口味，間接使棒球運動進行更進一步的演化。