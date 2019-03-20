親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL決戰小巨蛋
JHBL
綜合
路跑

獨／欣銓併全智科驚傳內線交易 檢調大約談

運動筆記讓人年年難忘的銀標賽事 萬金石馬拉松有練不一定有，沒練一定很輕鬆
健行筆記 △ 嶺頭山+金柑樹山（H2091M）+忘憂森林阿里山-眠月石猴-雪花世界
NBA獨行俠致敬Dirk Nowitzki榮登NBA得分排行榜第6名今日十大好球 (3月19日)

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00Dennis

根據統計，自2003球季以來，大聯盟觀眾總入場人數於2018球季首次掉至7000萬人次以下，與2017球季相較平均每場觀眾減少大約4％。不僅如此，在大聯盟30支球隊裡，有17支球隊入場觀眾人數是呈現負成長，其中藍鳥與馬林魚兩支球隊受傷最嚴重。

自2003球季以來，大聯盟觀眾總入場人數於2018球季首次掉至7000萬人次以下...
自2003球季以來，大聯盟觀眾總入場人數於2018球季首次掉至7000萬人次以下，與2017球季相較平均每場觀眾減少大約4％，圖為馬林魚主場比賽內野觀眾人數不多。 美聯社
分享

對此大聯盟理事長曼菲德(Rob Manfred)雖對外否認這是一項警訊，仍是把責任歸咎於天氣寒冷所致，但從近期聯盟與工會共同宣布多項改革措施看來，曼菲德與球員工會已深感目前身處危機，因此改革乃是勢在必行。

聯盟與工會於上周四對外發表多項未來有關球賽的重大改革，多數新方案將於2020球季付諸實行。許多方案都是在加速比賽節奏議題上作出改變。因在數位化時代裡，年輕族群對於娛樂要求越來越高，且對於娛樂的效果也不同於以往，傳統棒球比賽所帶來輕鬆且悠閒看球環境，早已不符合現代年輕人口味。年輕族群所嚮往的是「激情」與「速度」。

在日前所提出的改革方案裡，每位投手必須面對三名打者後才可被換下、每場比賽教練上投手丘的次數下修至5次，以及若兩隊比分差距沒有超過8分或比賽進入延長，野手不得接替投手投球等規則，都是大聯盟與工會試圖增加比賽節奏方式。不過，這些戰術運用，尤其是頻繁更換投手現象，必須歸咎於在這大數據時代與魔球盛世所奉行賽博計量學。

大聯盟新規則，每位投手必須面對三名打者後才可被換下、每場比賽教練上投手丘的次數下...
大聯盟新規則，每位投手必須面對三名打者後才可被換下、每場比賽教練上投手丘的次數下修至5次，圖小熊教頭麥登(左)比賽時與投手交談。 美聯社
分享

在數據當道的當下，根據特定打者，尤其是強打者所設計出的換投策略與防守佈陣，儼然已是現代棒球不可或缺求勝之道，畢竟棒球運動最終目的還是求勝，而這些戰術就是球隊為了求勝所作出的策略。如今這一切都可能成為歷史的一部份。

不過，大聯盟與工會之所以會達成共識乃是其來有自。根據資深大聯盟作家史塔克(Jayson Stark)上個秋季所發表數據。2018年整季在比賽中換投的次數高達16000人次，平均每場比賽兩軍換投手的次數多達7人，平均每支球隊使用4.36位投手，這些數字都是歷史新高。而在這些數字的背後，其實顯示的是在賽博計量學的助威之下，先發投手對於打者的壓制力與過去相較，乃是明顯的下滑。

早年先發投手動輒完投、完封對手的時代早已過去，在多項數據顯示出一般先發投手在面對先發打線至第3輪之後，其壓制力較不如以往乃是不爭的事實。所以換投手與比賽分工就成為現代棒球的主流，往後球隊在面對新制後要如何割捨，教練團要如何從中活用換投機會，相信會是大聯盟教練團最終試煉。

聯盟與工會為搶年輕票源，共同主導規則大改變 是拯救還是害了棒球？ 美聯社
聯盟與工會為搶年輕票源，共同主導規則大改變 是拯救還是害了棒球？ 美聯社
分享

最後，話說回來，過去鮮少見到大聯盟與球員工會在還沒有提出新一版的勞資協定前，就願意共同提出改革方案並立即執行，其中不外乎顯示勞資雙方都感覺到大聯盟在這數位化時代所面對到的危機。觀眾人數萎縮與年輕族群不再把棒球比賽作為娛樂的首選，都是勞資雙方所必須共同克服的難題，但在短期內肯定會對現有的比賽方式產生不小衝擊。

現有的勞資協定將於2021年球季後結束，為了能在激烈的娛樂產業中脫穎而出，勞資雙方應該會再次的對於棒球運動規則與制度作出更一步改變，好因應潮流與年輕世代口味，間接使棒球運動進行更進一步的演化。

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

MLB／12年4.3億美元 天使破紀錄巨約留下楚奧特

2019-03-20 07:06

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28

MLB／大都會台灣日 蔡阿嘎將遠征紐約

2019-03-19 18:17

MLB／無緣開幕戰先發 天使投手希尼開季列傷兵

2019-03-19 17:21

MLB／道奇明星游擊手席格傷癒 將出席開幕戰

2019-03-19 17:17

MLB／春訓打擊率低迷 海盜姜正浩靠5轟搶下先發

2019-03-19 12:03

MLB／五局送7K 田中將大準備好投開幕戰

2019-03-19 11:03

MLB／一朗14次扛開幕戰先發 史上野手第二老

2019-03-19 10:04

MLB／補先發深度 洋基小聯盟約簽左投岡薩雷茲

2019-03-19 09:04

MLB／克蕭投不了開幕戰 道奇新王牌布勒卡位

2019-03-19 08:56

MLB／馬林魚先發未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

MLB／不老一朗秀長傳 東京巨蛋最高潮

2019-03-19 03:38

MLB／一朗秀雷射肩 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

MLB／克蕭能否開幕戰先發？ 教頭玩文字遊戲

2019-03-18 17:47

MLB╱哈波傷癒歸隊 春訓5戰安打還沒開張

2019-03-18 17:44

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29

MLB／教頭春訓在幹嘛？ 59歲法蘭柯納挑戰跳傘

2019-03-18 12:06

MLB／塞爾再扛開幕戰先發 紅襪教頭：容易的決定

2019-03-18 10:44

MLB／兩大工具人卡位 林子偉開季大聯盟難度高

2019-03-18 10:37

MLB／哈維有望再起 扛天使開幕戰先發機會大

2019-03-18 10:02

MLB／佛心藍鳥 全體小聯盟球員加薪百分之50

2019-03-18 09:33

MLB／艾爾斯柏瑞現身春訓 高薪低就刻意避媒體

2019-03-18 08:56

MLB／手術後第一次 大谷翔平進打擊籠練打

2019-03-18 08:24

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

2019-03-19 09:52

NBA／柯瑞60呎大號三分 創個人例行賽最遠紀錄

2019-03-19 11:42

回板凳重新定位 林書豪行雲流水扮奇兵

2019-03-19 10:00

NBA／暴龍打趴尼克 林書豪20分轉隊後新高

2019-03-19 10:28

NBA／本季最遠一球 柯瑞：出手就有預感會進

2019-03-19 16:22

NBA／雙核心領銜力壓勇士 馬刺豪取9連勝

2019-03-19 11:33

NBA／總得分超越張伯倫 諾維茨基居史上第6

2019-03-19 09:05

NBA／隔一年半返波士頓 湯瑪斯沒有恨只有愛

2019-03-19 09:04

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

棒球／前球星當教練 基隆信義國中首成立體育班

2019-03-19 11:52

NBA／選美國隊最佳五人 布萊恩拱喬丹未選詹姆斯

2019-03-19 09:40

NBA／連22季勝率破5成 馬刺持續刷新紀錄

2019-03-19 18:30

NBA／連5場繳出大三元 裴頓史上第5人

2019-03-19 17:50

NBA／韋德替補飆25分 衛少禁賽雷霆苦吞3連敗

2019-03-19 13:21

NBA／湯瑪斯首戰前東家 金塊多點開花退綠衫軍

2019-03-19 10:06

NBA／菜鳥年5次大三元 唐西奇史上第6人

2019-03-19 17:30

NBA／尼克新世代「鍋董」 羅賓森連創多項菜鳥紀錄

2019-03-19 18:10

NBA／破張伯倫得分紀錄 諾維茨基曾以為無望

2019-03-19 19:05

UBL／廖敏雄領軍文大2連霸 感嘆大物選手不來

2019-03-19 20:59

中職15年／林智盛嶄露頭角 熊蛇加入吹新風

2019-03-19 15:23

HBL／決賽收視率微幅下降 數位數據大躍進

2019-03-19 15:40

MLB／馬林魚先發未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29

中職／舉小熊、紅襪球場為例 新竹向味全喊話

2019-03-19 12:30

棒球／想繼續留在棒球圈 郭泓志：都還沒人找

2019-03-19 19:47

NBA／諾維茨基紀錄夜 裴頓、唐西奇互飆大三元

2019-03-19 14:00

中職／球場拚2021年完工 盼味全龍主場落腳新竹

2019-03-19 12:00

NBA／相隔6年 金塊重返季後賽

2019-03-19 17:34

中職13年／蔡仲南加盟壯大中職 台灣大聯盟解散

2019-03-19 12:40

MLB／補先發深度 洋基小聯盟約簽左投岡薩雷茲

2019-03-19 09:04

中職／郭勇志看好龍隊復出 被壓縮選手有機會出頭

2019-03-19 18:46

MLB／一朗14次扛開幕戰先發 史上野手第二老

2019-03-19 10:04

游泳／17項紀錄保持人 香港「飛魚」美國受訓猝逝

2019-03-19 18:46

NBA／林書豪摘20分 用實力回應酸民

2019-03-20 00:25

MLB／五局送7K 田中將大準備好投開幕戰

2019-03-19 11:03

MLB／克蕭投不了開幕戰 道奇新王牌布勒卡位

2019-03-19 08:56

MLB／春訓打擊率低迷 海盜姜正浩靠5轟搶下先發

2019-03-19 12:03

MLB／12年4.3億美元 天使破紀錄巨約留下楚奧特

2019-03-20 07:06

NBA／菜鳥塞克斯頓三分神準 騎士主場擊退活塞

2019-03-19 15:09

中職11年／羅敏卿6轟助獅奪冠 台北球場成歷史

2019-03-19 09:43

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top