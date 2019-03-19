MLB／無緣開幕戰先發 天使投手希尼開季列傷兵

2019-03-19 17:21 世界日報 編譯組／綜合報導



希尼恐無緣開幕戰。 美聯社 分享 facebook

天使隊總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）17日宣布，正從肘部發炎中恢復的投手希尼（Andrew Heaney）將無緣出現在開幕戰名單上。

奧斯穆斯目前尚未公布開幕戰當天的先發投手人選，但正從左前臂疲勞復原的投手史凱格斯（Tyler Skaggs），可望成為候選名單之一。

希尼上個賽季因肘部發炎休戰，奧斯穆斯13日表示，此情況在春訓中重新出現，因此在開幕日中，球隊會將希尼先放入傷兵名單。對此希尼表示「很糟糕」，「我很沮喪，但這是現在我們要照顧的事情。」

希尼17日進行一些簡易投擲訓練，奧斯穆斯仍鼓勵希尼，希望傷兵時間不會太長，但希尼不會在開幕日當天做好準備。

在受傷前，希尼在春訓練習期間，進行1.2局投球中，投手自責分10.80，上個賽季，他的投手自責分率為4.15。

另一名先發投手史凱格斯，也正從左前臂疲勞中恢復，他在15日參加一場小聯盟比賽。「我感覺很好」，他說：「我感覺自己很強壯。」

史凱格斯14日進行受傷後第一場大聯盟比賽，對開幕戰當天的規畫，「健康」是他首要目標。

奧斯穆斯目前並未透露開幕戰當天，天使隊的先發投手，或五名輪值先發名單。然目前球隊名單上，也只有五名健康投手。

這五人分別是史凱格斯、老將哈維（Matt Harvey）和卡希爾（Trevor Cahill）、潘尼亞（Felix Pena）與菜鳥巴瑞亞（Jaime Barria），22歲的他去年擔任26場先發投，本賽季可能成為第五號輪值先發。外界預估，史凱格斯與哈維，可能是開幕戰先發最佳人選，如果史凱格斯可以如期恢復的話。

奧斯穆斯說，球隊仍希望看到哈維能積極做些什麼，他表現很好，但在球隊完成工作前，不急於確定開幕戰先發球員。

目前天使隊投手傷兵令人關注，奧斯穆斯說，保持健康是有些秘訣，但受傷卻是不可預測的。