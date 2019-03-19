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MLB／道奇明星游擊手席格傷癒 將出席開幕戰

2019-03-19 17:17世界日報 編譯組／綜合報導

道奇游擊手席格(右)將出席開幕戰。 路透
道奇游擊手席格(右)將出席開幕戰。 路透
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道奇隊總教頭羅伯茲（Dave Roberts）發布聲明指出，自去年5月接受韌帶置換手術的全明星游擊手席格（Corey Seager），將重返球場，參加開幕戰。

「這是絕對的」，羅伯茲強調，「我與訓練人員交談過，並與席格本人交談，了解到他正處於恢復狀態，進展情況良好。我認為我們一直比較保守，這可理解，但我認為他沒有理由不為開幕戰做好準備。」

道奇隊對席格重返球場的時間表保持信心。一直以來，球隊都樂觀認為，這位明星游擊手將在開賽時便做好準備。與此同時，席格今年春訓並沒有參加Cactus聯盟的比賽，且上周首次在小聯盟中進行游擊手訓練。

羅伯茲說，這顯然不是問題。24歲的席格，16日在小聯盟出賽五局，並未擔任游擊手。17日再次於小聯盟進行比賽，18日在小聯盟比賽中，擔任游擊手七局比賽，之後他休息一天，隨後加入大聯盟道奇隊，並於本月28日開幕戰，與天使隊進行三場連賽。

對席格的表現，羅伯茲表示不是太在意，他說，目前只想確保他的身體感覺良好、健康。

席格上個賽季4月29日比賽後便休賽至今，5月動了肘部手術，8月初再進行左臀部關節鏡手術。手肘是道奇隊主要關注焦點，球隊要確保他的情況，直到他能更有信心站上游擊手位置。

羅伯茲說，開賽後，席格一開始的負擔不會太大，其他能代替游擊手位置的還有赫南德茲（Enrique Hernandez）與泰勒（Chris Taylor） 。

羅伯茲道奇小聯盟
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