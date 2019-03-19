MLB／五局送7K 田中將大準備好投開幕戰

2019-03-19 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



被指 田中將大對勇士的熱身賽先發五局僅被敲兩安，因陽春砲丟掉一分，送出七次三振、兩次保送，證明自己準備好投開幕戰了。 美聯社 分享 facebook 定擔任洋基開幕戰先發，日籍投手田中將大準備好了，今對勇士的熱身賽先發五局僅被敲兩安，因陽春砲丟掉一分，送出七次三振、兩次保送，幫助球隊以7：4獲勝，田中將大表示：「很多事情都上了軌道，我想我已經準備好投開幕戰了。」

田中將大在春訓出賽四場，15局中送出20次三振，戰績兩勝零敗、防禦率三成整，整體狀況不錯，他表示：「回顧去年春訓，我的狀況也調整得不錯，結果也反映在球季中。」田中將大在去年拿下12勝6敗，防禦率3.75。

田中將大今天被敲的兩安都來自馬卡基斯（Nick Markakis），第二局的一壘安打，以及第四局在兩好兩壞後敲出的全壘打，其餘只讓兩名打者保送上壘，用球量也來到82球。

田中將大表示：「整體來說，變化球的位移不錯，一開始沒有放太多力氣在速球上，例如前兩局，球速到尾聲才比較出來，動作上還有些狀況，力量沒辦法好好傳導到速球上，修正一下之後就沒事了。」

除了原有球種，田中將大新練一顆彈指曲球，透過春訓的測試，認為季賽要用來實戰沒有太大問題；洋基隊開幕戰將在3月29日迎戰金鶯，這是田中將大生涯第四次擔任開幕戰先發，不過勝投尚未開張。