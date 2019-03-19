MLB／補先發深度 洋基小聯盟約簽左投岡薩雷茲

2019-03-19 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基以小聯盟約簽下33歲資深左投岡薩雷茲，添補輪值深度。 歐新社 分享 facebook

洋基為了替先發投手深度添保險再度出手，大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）報導，他們以小聯盟約簽下33歲資深左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），一旦進入大聯盟陣容，他將獲得300萬美元（約新台幣9233萬元）底薪，但若4月20日前沒上大聯盟，他也有逃脫選擇權。

岡薩雷茲擁有11年大聯盟資歷，去年季中他離開待了六年多的國民，被交易到釀酒人，全年出賽32場先發，戰績10勝11敗、防禦率4.76，不過他到釀酒人後表現回春，收下3勝0敗、防禦率2.13。

雖然這筆補強發生在洋基新王牌塞佛里諾（Luis Severino）趕不上開季之後，但紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）指出岡薩雷茲並非來救急，洋基目前仍傾向讓自家新秀海爾曼（Domingo German）、塞薩（Luis Cessa）頂替輪值空缺。

除了塞佛里諾右肩發炎需等到五月復出外，去年底心臟動刀的老將沙巴西亞（CC Sabathia）也缺席開季，預計會跳過一到兩次先發；現在洋基剩下的前三號人選為田中將大、派克斯頓（James Paxton）和哈普（J.A. Happ）。