MLB／克蕭投不了開幕戰 道奇新王牌布勒卡位

2019-03-19 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



克蕭確定無法投開幕戰，在生日前夕收到最不想要的禮物。 路透 分享 facebook

明天將要迎來31歲生日的塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）收到最不想要的禮物，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）正式表態，這位塞揚強投受傷勢拖累無法趕上開幕戰先發，也將他創下的隊史開幕戰先發紀錄停留在連八年。

春訓剛開始便右肩發炎的克蕭，至今沒投過任何熱身賽，進度只是到牛棚練投，至於何時能復出？羅伯茲表示，「當他準備好為我們投球時，他就會上場。」

克蕭將在台灣時間本周四試投實戰打擊練習，如果一切正常，周日會再丟一次，但仍無法預計何時能正常出賽。羅伯茲說，克蕭將會一路隨隊，開季後也不會將他留在春訓基地，至於是否放進傷名單仍有待觀察，「如果我們看他還是無法先發，他大概就不會在25人名單中。」

道奇上一次不是由克蕭出任先發開幕戰要追溯到2010年，那也是道奇至今最後一次勝率不到五成的球季。

羅伯茲表示，還沒決定誰是道奇開幕戰先發人選，新生代王牌接班人布勒（Walker Buehler）雖然是選項之一，但春訓起步較晚的他，在本周才要進行第一場熱身賽，預計投三局，想「無縫接軌」開幕戰有疑慮，而希爾（Rich Hill）和柳賢振都在考量範圍內。