MLB／馬林魚先發輪值未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



距離大聯盟開幕戰剩下一周，馬林魚仍未確定先發輪值，除了開幕戰先發烏雷納（Jose Urena）外，有四個位置的人名欄位仍是空白，大聯盟官網認為，依春訓狀況看來，陳偉殷有可能從牛棚出發。

總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，先發人選仍保持開放，「有多一點選擇跟變化，我們還不知道先發這五到六人會是誰，可能要先確定其中幾個，才會排出最終陣容。」

照目前順序來看，烏雷納今天在3A出賽，明後兩天馬林魚熱身賽先發投手依序是史崔利（Dan Straily）、洛培茲（Pablo Lopez），不過馬丁利表示，這不一定是最後順序，「事情都還沒確定，他們還沒必要知道，有可能會跳過一天或提前一天去調整順序。」

馬林魚去年用了12名先發投手，陳偉殷的經驗仍值得倚靠，特別是在洛培茲、史密斯（Caleb Smith）去年都曾受傷下，大聯盟官網認為，陳偉殷就算開季被定位在牛棚，在其他投手有可能的局數限制下，陳偉殷會是遞補先發的人選。

陳偉殷春訓表現有些掙扎，目前出賽四場，防禦率9.53，11.1局中送出五次三振，不過生涯有170場先發經驗，去年健康出賽整季，共26場，防禦率為4.79。

照目前順序看來，阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、李察茲（Trevor Richards）有可能是四、五號先發，不過李察茲昨天對紅雀投出六局無安打，春訓19.1局中送出20次三振，防禦率僅1.86，具有二號先發水準。