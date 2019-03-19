客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28 聯合新聞網 林亭



新球衣新氣象，又換了新背號，從「54」變「20」，代表陳偉殷企圖改變的決心，本季也是陳偉殷近兩年來，首次完整參與春訓的球季。陳偉殷去年開始浮現「客場病」，主客場的防禦率分別為1.62與9.27，差異甚大。而他最近在春訓出賽的3場客場比賽中，表現依舊沒有起色，防禦率及WHIP是偏高的7.71及1.61，「客場病」仍然難解。

春訓表現分析──直球屢屢偏高造成重傷害

目前春訓成績：4場（3先發、1中繼），投11.1局、18安3保送1觸身、防禦率9.53、WHIP 1.85

陳偉殷在春訓的BB/9是2.43，帳面上看來還在接受範圍內，但他的壞球率其實頗高。面對每位打者，他常處於球數落後，導致就算讓打者出局，也因耗費過多用球數而解決得艱辛。

陳偉殷在春訓投得有些掙扎，不但壞球投得過多，被打安打數也是偏高。 美聯社 分享 facebook

此外，陳偉殷使用頻率最高的直球，經常投到有利打者的偏高位置，只要一出棒幾乎都是形成越過外野手的長打。

本季是陳偉殷在春訓表現最不理想的一年，距離表現次差的2014年（8.22防禦率），已經相隔5年，最嚴重的後果甚至很可能讓他丟掉先發機會。

由於馬林魚陣中還有前百大球星阿坎塔拉（Sandy Alcantara）虎視眈眈，已在輪值中的李察茲（Trevor Richards）、史密斯（Caleb Smith）及可用之兵羅培茲（Pablo Lopez）在春訓的WHIP值都沒超過1，且防禦率都低於2，對他實在大不利。

陳偉殷目前春訓先發了3場，在隊上僅次於阿坎塔拉（5場）、李察茲（5場）、烏雷納（Jose Urena）的4場和史崔利（Dan Straily）的4場，換句話說，會不會掉出輪值，目前還不需要太悲觀。

李察茲在春訓19.1局的投球中僅被擊出8支安打失4分，飆出20次三振，只有4次保送，與陳偉殷呈現明顯的對比。 美聯社 分享 facebook

去年成績回顧──典型「夏天的男人」

成績速寫：26場、133.1局，131安47保送6觸身、防禦率4.79、WHIP 1.34

陳偉殷還在日本職棒時，日本媒體曾經形容他是「夏天的男人」，因為他季初的表現一直以來都差強人意，約到明星賽結束時，表現才漸入佳境。

去年陳偉殷的慢熱症狀也很明顯。他在傷癒復出的5到7月，防禦率分別為偏高的7.01、6.20及5.27，但在8月卻急降至1.54。關鍵在於他漸漸找回球感，各球種的被打擊率都不高於0.222；此外，曲球、滑球及變速球的揮空率到9月也分別提升至35％、22.7％及40％，整體成績在季末狂拉尾盤。

本季展望──「客場病」是否僅是2018限定？

不過，從春訓的投球內容看來，陳偉殷尚未找回控球手感；但他今年能參與熱身賽、提早適應實戰強度，已比去年多了調適期，是件好事。他自2015年起，就沒在熱身賽拿過勝投，多少也與慢熱有些關聯；但也是因為經歷春訓的調整，除了2016年表現不理想外，往年例行賽的防禦率都維持在平均水準。陳偉殷接下來的日子若能保持健康、繼續調整，直球頻被挨打的情況應會改善。

根據Streamer網站預測，陳偉殷本季將出賽28場、投157局，防禦率與FIP值分別為4.40和4.42。不過數據終究只是參考用，最重要的是陳偉殷是否能在今年治好「客場病」，畢竟他會有近一半的場次在客場出賽，如果他能盡早習慣在客場的球感，坐穩先發輪值進而回穩並非難事。