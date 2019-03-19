親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑
運動筆記2019南橫超馬，人生60才開始！寶二水庫半馬. 沒有獎金的話，跑回去！
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (3月18日)今日十大好球 (3月18日)

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28聯合新聞網 林亭

新球衣新氣象，又換了新背號，從「54」變「20」，代表陳偉殷企圖改變的決心，本季也是陳偉殷近兩年來，首次完整參與春訓的球季。陳偉殷去年開始浮現「客場病」，主客場的防禦率分別為1.62與9.27，差異甚大。而他最近在春訓出賽的3場客場比賽中，表現依舊沒有起色，防禦率及WHIP是偏高的7.71及1.61，「客場病」仍然難解。

春訓表現分析──直球屢屢偏高造成重傷害

目前春訓成績：4場（3先發、1中繼），投11.1局、18安3保送1觸身、防禦率9.53、WHIP 1.85

陳偉殷在春訓的BB/9是2.43，帳面上看來還在接受範圍內，但他的壞球率其實頗高。面對每位打者，他常處於球數落後，導致就算讓打者出局，也因耗費過多用球數而解決得艱辛。

陳偉殷在春訓投得有些掙扎，不但壞球投得過多，被打安打數也是偏高。 美聯社
陳偉殷在春訓投得有些掙扎，不但壞球投得過多，被打安打數也是偏高。 美聯社
分享

此外，陳偉殷使用頻率最高的直球，經常投到有利打者的偏高位置，只要一出棒幾乎都是形成越過外野手的長打。

本季是陳偉殷在春訓表現最不理想的一年，距離表現次差的2014年（8.22防禦率），已經相隔5年，最嚴重的後果甚至很可能讓他丟掉先發機會。

由於馬林魚陣中還有前百大球星阿坎塔拉（Sandy Alcantara）虎視眈眈，已在輪值中的李察茲（Trevor Richards）、史密斯（Caleb Smith）及可用之兵羅培茲（Pablo Lopez）在春訓的WHIP值都沒超過1，且防禦率都低於2，對他實在大不利。

陳偉殷目前春訓先發了3場，在隊上僅次於阿坎塔拉（5場）、李察茲（5場）、烏雷納（Jose Urena）的4場和史崔利（Dan Straily）的4場，換句話說，會不會掉出輪值，目前還不需要太悲觀。

李察茲在春訓19.1局的投球中僅被擊出8支安打失4分，飆出20次三振，只有4次保...
李察茲在春訓19.1局的投球中僅被擊出8支安打失4分，飆出20次三振，只有4次保送，與陳偉殷呈現明顯的對比。 美聯社
分享

去年成績回顧──典型「夏天的男人」

成績速寫：26場、133.1局，131安47保送6觸身、防禦率4.79、WHIP 1.34

陳偉殷還在日本職棒時，日本媒體曾經形容他是「夏天的男人」，因為他季初的表現一直以來都差強人意，約到明星賽結束時，表現才漸入佳境。

去年陳偉殷的慢熱症狀也很明顯。他在傷癒復出的5到7月，防禦率分別為偏高的7.01、6.20及5.27，但在8月卻急降至1.54。關鍵在於他漸漸找回球感，各球種的被打擊率都不高於0.222；此外，曲球、滑球及變速球的揮空率到9月也分別提升至35％、22.7％及40％，整體成績在季末狂拉尾盤。

本季展望──「客場病」是否僅是2018限定？

不過，從春訓的投球內容看來，陳偉殷尚未找回控球手感；但他今年能參與熱身賽、提早適應實戰強度，已比去年多了調適期，是件好事。他自2015年起，就沒在熱身賽拿過勝投，多少也與慢熱有些關聯；但也是因為經歷春訓的調整，除了2016年表現不理想外，往年例行賽的防禦率都維持在平均水準。陳偉殷接下來的日子若能保持健康、繼續調整，直球頻被挨打的情況應會改善。

根據Streamer網站預測，陳偉殷本季將出賽28場、投157局，防禦率與FIP值分別為4.40和4.42。不過數據終究只是參考用，最重要的是陳偉殷是否能在今年治好「客場病」，畢竟他會有近一半的場次在客場出賽，如果他能盡早習慣在客場的球感，坐穩先發輪值進而回穩並非難事。

陳偉殷
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

MLB╱哈波傷癒歸隊 春訓5戰安打還沒開張

2019-03-18 17:44

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

MLB／克蕭能否開幕戰先發？ 教頭玩文字遊戲

2019-03-18 17:47

MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29

MLB／教頭春訓在幹嘛？ 59歲法蘭柯納挑戰跳傘

2019-03-18 12:06

MLB／塞爾再扛開幕戰先發 紅襪教頭：容易的決定

2019-03-18 10:44

MLB／兩大工具人卡位 林子偉開季大聯盟難度高

2019-03-18 10:37

MLB／哈維有望再起 扛天使開幕戰先發機會大

2019-03-18 10:02

MLB／佛心藍鳥 全體小聯盟球員加薪百分之50

2019-03-18 09:33

MLB／艾爾斯柏瑞現身春訓 高薪低就刻意避媒體

2019-03-18 08:56

MLB／手術後第一次 大谷翔平進打擊籠練打

2019-03-18 08:24

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

MLB／一朗東京巨蛋掀旋風 讚球場氣氛棒

2019-03-17 18:54

MLB／水手退日職巨人 一朗無安、陽岱鋼吞2K

2019-03-17 14:08

MLB／不介意二刀流條款 大谷：是好事且必須

2019-03-17 11:39

MLB／前洛磯砲手岡薩雷茲 小聯盟約加盟印地安人

2019-03-17 11:12

MLB／台將重返開季名單 看陳偉殷、林子偉表現

2019-03-17 10:48

MLB／春訓低迷能打海外賽 朗神：幸運是日本人

2019-03-17 09:37

MLB／最快一周內 大谷翔平恢復正常打擊練習

2019-03-17 08:47

MLB／賈吉破解四人外野 春訓六轟領先全聯盟

2019-03-17 08:46

MLB／塞爾球速慢照飆7K 林子偉小聯盟練手感

2019-03-17 08:05

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00

馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

2019-02-22 07:00

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

NBA／連尼克都輸！ 詹皇絕殺失手湖人慘遭橫掃

2019-03-18 08:54

NBA／遭爐主尼克橫掃 詹姆斯稱兩隊半斤八兩

2019-03-18 12:29

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

NBA／林書豪再先發只拿3分 暴龍遭活塞橫掃

2019-03-18 08:11

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

NBA／字母哥生涯新高52分不夠 76人扳倒公鹿

2019-03-18 10:06

HBL／2020決賽續攻蛋 索票方式再討論

2019-03-18 11:03

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

NBA／威廉斯大號三分絕殺籃網 快艇近8戰7勝

2019-03-18 12:50

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

MLB／艾爾斯柏瑞現身春訓 高薪低就刻意避媒體

2019-03-18 08:56

日職／運動家熱身賽戰火腿 王柏融先發第5棒DH

2019-03-18 09:48

中職六年／獅四巨投驚人58勝 阿坡里納讓人頭痛

2019-03-18 09:59

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

中職十年／龍隊3連霸解散 虎隊鳥比人多也再見

2019-03-18 13:58

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

MLB／兩大工具人卡位 林子偉開季大聯盟難度高

2019-03-18 10:37

中職七年／放水傳聞毀形象 鷹俠百轟史上第一人

2019-03-18 10:57

MLB／佛心藍鳥 全體小聯盟球員加薪百分之50

2019-03-18 09:33

中職九年／洪瑞河喊再賭就解散 怪力男當三冠王

2019-03-18 12:58

中職八年／兩聯盟惡性競爭 另類產物二代鷹爭霸

2019-03-18 11:58

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

MLB／哈維有望再起 扛天使開幕戰先發機會大

2019-03-18 10:02

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29

自由車／環台賽19日進東勢 台3線交管

2019-03-18 14:36

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

印地安泉網賽／3盤退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15

瑞士羽賽／搶第2冠失利 李洋、王齊麟不敵亞運銀牌

2019-03-18 09:10

NBA／生涯第一次 衛少16次技術犯規遭禁賽1場

2019-03-18 11:46

MLB／塞爾再扛開幕戰先發 紅襪教頭：容易的決定

2019-03-18 10:44

MLB／教頭春訓在幹嘛？ 59歲法蘭柯納挑戰跳傘

2019-03-18 12:06

MLB／手術後第一次 大谷翔平進打擊籠練打

2019-03-18 08:24

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top