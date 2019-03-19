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季前分析／兄弟新秀養成中 奪冠希望在下半季

2019-03-19 07:00Tzuyi

2018年球季中信兄弟釋出多位主力球員，因此戰績大不如前，中止連續四年闖入台灣大賽的紀錄，也成為當年度唯一未進軍季後賽的球隊。今年球隊精神領袖彭政閔宣告退休，重整後的黃衫軍能否替他拿到生涯第五冠，令人相當矚目。

中信兄弟去年沒機會拋彩帶，今年球迷們都期待能為即將退休的彭政閔再拋一次，但球隊正...
中信兄弟去年沒機會拋彩帶，今年球迷們都期待能為即將退休的彭政閔再拋一次，但球隊正值換血，只能寄望兄弟精神再現，團隊有超水準演出。 聯合報系資料照片
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相較於前一年的大動作，今年度最大的改變是總教練又換人了，史耐德(Cory Snyder)去年緊急返國後，球隊確定不續聘，由原投手教練伯納(Scott Budner)真除。另外體能教練朱偉銘及二軍投手教練霍爾(Brad Hall)離隊，加入打擊教練泰銳(Terry Alexander)及客座教練藤田学，陳皓然及李尚儒轉任教練職。另外球員方面陳衍瑞、歐耀宗、蔡益民、甘少康、許皓傑則是未獲得續約。

外援部分則是留下去年球季最穩定的艾迪頓(Nick Additon)及萊福力(Mitch Lively)，另外還找回去年在Lamigo以克恩三世之名拿下13勝的肯恩(Bruce Kern)。不過最受關注的是找來洋砲艾銳克(Eric Wood)，他是繼2016年後再有外籍野手的出現。

先發投手：洋投不用擔心　本土不夠穩定

今年中信兄弟的洋投陣容艾迪頓、萊福力及肯恩都不是生面孔，都是具有吃局數、奪三振、拿勝場能力的投手。雖然開季時僅有兩位會登上一軍，肯恩留在二軍待命，但以他去年全聯盟勝場第2、防禦率第3的表現，今年隨時會重返一軍。除非如同賽格威水土不服，否則洋投部分原則上不太需要擔心。

很特別的是兄弟去年連本土先發都快排不出來，逼著球隊只能採用引領世界潮流的假先發，今年卻很大膽的要排三個出來。他們目前預計由楊志龍、蔡齊哲及黃恩賜扛大旗，熱身賽出現撞牆期的陳琥將從二軍出發，另外洪宸宇及周磊都伺機而動，就人數上是甜蜜的負擔。

中信兄弟應該不太需要擔心洋投實力，重點是本土投手何時能更穩定，就會是轉大人之時！...
中信兄弟應該不太需要擔心洋投實力，重點是本土投手何時能更穩定，就會是轉大人之時！ 聯合報系資料照片
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中信兄弟的這些本土投手其實都非常有潛力，但是重點就是穩定性不足。以去年為例，楊志龍、陳琥等都曾有頗具壓制力的表現，但是在下半季末段就開始出現問題。可能的原因在於他們加入職棒不久，續航力及體能還有待磨練，像是獅隊江辰晏磨練五年後才較穩定，因此他們還是需要很多時間培養。

經驗值還是不足的中信兄弟本土投手陣容，今年多挪出一個先發名額，以實戰經驗來良性競爭，或許可以加速養成。本土是否能夠保持穩定，以及何時恢復三洋投，將會是影響戰績的要素。

牛棚：老將坐鎮軍心更穩定

去年之前中信兄弟牛棚原本依賴年輕投手群，但經過外籍教練的調整後，鄭錡鴻及官大元去年都有回春的表現，已恢復壓制打者的身手。另外大聯盟等級的李振昌去年加入後，半季就拿下13次救援成功，會是穩定軍心最重要的一環。如果能簽下另一老郭泓志，比起富邦期待旅外甦醒，黃衫軍的旅外幫將更顯穩定。

兄弟牛棚有李振昌坐鎮，加上鄭錡鴻、官大元、謝榮豪等，似乎不需擔心，新秀將有足夠的...
兄弟牛棚有李振昌坐鎮，加上鄭錡鴻、官大元、謝榮豪等，似乎不需擔心，新秀將有足夠的培養時間。 聯合報系資料照片
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當然，中信兄弟絕對不會只放老將打天下，他們這幾年換血任務非常明顯，還是會藉機磨練年輕投手。王鴻程去年表現不佳，不過在冬盟及春訓已有明顯改善。陳柏豪及吳哲源以往表現不夠穩定，教練團應該還是會給予機會調整。

中生代方面，謝榮豪已傷癒恢復出賽，雖然看起來威力稍減，但是還是頗有壓制能力。今年只要老將安定軍心，新秀擇時登板磨練，牛棚反而會是較不令人擔憂的環節。

攻擊：兼具老中青，有活力又有經驗

去年重新組成的黃金打線，雖然少了砲火，但是卻增加了活力。王威晨去年上壘率近4成，重點是跑出44次盜壘成功，若讓他上壘，投手就會產生無形的壓力，以他為開路先鋒的打擊順序，只要第二棒慎選，即可串聯起仍很有火力的中心打線。

王威晨能打會跑，搭配有經驗的中心打線，為中信兄弟增添更多的得分機會。 聯合報系資...
王威晨能打會跑，搭配有經驗的中心打線，為中信兄弟增添更多的得分機會。 聯合報系資料照片
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中心打者部分由艾銳克、張志豪、周思齊、彭政閔及陳子豪（或詹子賢）組成，可以一路延伸到第七棒，他們的火力都不容小覷，而且大多具有經驗。尤其彭政閔今年可能專司指定打擊，減少守備的負擔後，說不定會如同鋒哥一樣再展當年雄風。

球團曾經說過如果後續艾銳克離隊，會改補先發投手，然而這並不影響打線。艾銳克原則上以一壘為主，因為板凳上還有林智勝、許基宏，他們都還具有打擊能力，藉由有洋將時調整休養，極有機會在季中頂替出賽。

守備：內野如何安排？

從熱身賽看起來，中信兄弟的內野大概會是一壘艾銳克、二壘吳東融、三壘王威晨及游擊王勝偉。但實際上吳東融的守備並不穩定，王威晨在三壘也不是最順手，這樣的安排真的穩當嗎？可別忘了2016年季後賽之痛。

中信兄弟內野手都能夠守兩個位置以上，但要如何讓表現最佳化，恐怕會是教練團頭痛的部...
中信兄弟內野手都能夠守兩個位置以上，但要如何讓表現最佳化，恐怕會是教練團頭痛的部份。 聯合報系資料照片
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實際上艾銳克在小聯盟主要為三壘手，吳東融則是二、游皆可，王威晨二、三壘都能守，王勝偉只差一壘沒守過。這四位先發在內野都可以守2個位子以上，但是表現有的好有的差，因此要如何安排，才能讓他們發揮最佳身手會是令教練團頭疼的地方。

深度：林智勝領軍火力夠嗆

解凍後的林智勝，今年度將會獲得較多的出賽機會，不過已有體認會是以板凳出發。了大師兄外，還有許基宏埋伏，代表中信兄弟的替補球員中，有二位足以一棒逆轉的代打者，這絕對他們今年最傲人的一環。

中信把林智勝放在板凳上，雖然看起來有點可惜，但在球隊需要的時候讓他登場也能建功，...
中信把林智勝放在板凳上，雖然看起來有點可惜，但在球隊需要的時候讓他登場也能建功，還能加深替補深度。 聯合報系資料照片
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外野部分他們擁有張志豪、周思齊、詹子賢及陳子豪，因為彭政閔佔據指定打擊，將有一人以板凳出發，也能以打擊能力替球隊建功。另外還有被看好的林書逸、陳文杰等人，深度尚不足為慮。

結語：年輕球員養成更重要

不少球迷及球評都期待中信兄弟破繭而出，能夠替彭政閔奪下第五冠。他們養成的成績逐漸浮現，但火候仍不足，出現本土三本柱還需要些時間。整體而言年輕投手部份穩定度不足，即使偶有佳作，但未能應付長期季賽，還是會影響他們戰績。

中信兄弟較能期待的應該會是下半球季。上半季以多一個先發投手名額，激勵球員以表現爭取機會，以換取下半季穩定的先發輪值。打擊部份讓老將從替補出發多休息，避免提早出現體能撞牆期，下半季不無可能奮力一搏，以黑馬問鼎台灣大賽。

中信兄弟季後戰力異動
入隊球員
守備位置
離隊球員
守備位置
肯恩*
投手
紐維拉*
投手
李振昌
投手
歐耀宗
投手
吳俊偉
投手
陳衍瑞
投手
王奕凱
投手
蔡益民
內野手
林丞軒
投手
甘少康
內野手
高宇杰
捕手
許皓傑
外野手
王政順
內野手
陳皓然
外野手
江坤宇
內野手
艾銳克*
內野手
*外籍球員　　**退役轉任教練



中信兄弟

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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