MLB／克蕭能否開幕戰先發？ 教頭玩文字遊戲

2019-03-18 17:47 世界日報 編譯組／綜合報導



道奇教頭坦承 克蕭可能趕不上開幕戰 路透社 分享 facebook

洛杉磯道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）到底能不能連續第九年，出任道奇棒球場新球季開幕賽先發投手？總教練羅伯茲（Dave Roberts）繼續玩「文字遊戲」，從「可能沒法準備好」（may not be ready），到「不太可能」 (unlikely），但就是不說「不會先發」。事實是他必須看每天進展，只有到時候才知道。

克蕭3月15日進行「無限期停機」後第二次牛棚練投，18日計畫第三次牛棚練投。前兩次他都沒投變化球，18日打算練投所有球路。

雖然克蕭看來進展不錯，羅伯茲面臨媒體追問鬆口表示，看來克蕭不太可能在開幕賽先發。他表示，說不太可能主要因為距28日開幕賽已經不到兩星期。雖然他還是不願把話說死，但隨著日子一天天逼近，說愈來愈不可能應該很公道。

如果克蕭18日牛棚練投結果順利，他只剩九天為開幕賽做準備，時間確實很緊。不過羅伯茲說，對克蕭來說什麼事都有可能，甚至不排除只先發三至四局。他說，這就是為什麼他不能斷然表示克蕭不會先發，那樣很不負責任。事實是這扇門還沒關，投手如何調配到時候才會知道。

克蕭是在2月18日進行牛棚實兵練投時感到不對勁，兩天後牛棚練投再度表示不對勁。道奇隊從21日起暫停克蕭練投，22日宣布克蕭「無限期停機」。

道奇隊起先以為克蕭是手臂方面有問題，2月24日才確定是肩膀發炎。克蕭2月25日練傳接球，還是感到不對勁而喊卡，2月28日再練傳接球情況大為好轉，3月4日傳接球距離增加為60呎至70呎。也就是那天羅伯茲告訴媒體，克蕭可能無法在開幕賽前完成準備。

但事實是，克蕭情況一天比一天好，不再感到「不對勁」。9日他的傳接球距離增加為150呎，11日進行2月20日之後首次牛棚練投，一共投出20支直球。他邊投邊笑，現場氣氛輕鬆。