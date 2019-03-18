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MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

水手隊今晚6時將再度與讀賣巨人隊進行熱身賽，教頭表示一朗依舊會上場。 美聯社
水手隊今晚6時將再度與讀賣巨人隊進行熱身賽，教頭表示一朗依舊會上場。 美聯社
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水手隊今晚6時將再度與讀賣巨人隊進行熱身賽，日籍老將鈴木一朗雖然上一戰三打數無安打，不過總教練瑟維斯（Scott Servais）掛保證，他依舊會以外野手身分出賽。

水手昨天與巨人隊的熱身賽以6：4獲勝，鈴木一朗擔任先發第九棒、右外野手，三個打席出現一次中外野飛球出局、兩次滾地野手選擇，加上大聯盟官辦熱身賽，已連續21打席未敲安。

鈴木一朗每次上場都受到滿場觀眾的歡呼禮遇，瑟維斯表示：「我不認為他有因此感到壓力，他能參加這個系列賽是自己爭取來的，春訓剛開始雖然進度有點慢，但感覺越來越好。」

對於昨天鈴木一朗的攻守表現，瑟維斯認為他只有錯過一顆好攻擊的球，把球打出右外野邊線形成出界，「他的揮棒很好，而且在外野的接球也很棒，所以他還是會上場。」

巨人隊長坂本勇人昨天敲出三支安打，不過一局下的右外野深遠飛球，被一朗以迅速的腳程趕到全壘打牆邊接殺，能夠跟偶像同場較勁，坂本勇人最感動的是鈴木一朗還記得他，兩人之前雖然碰過面，但昨天是第一次有機會聊天，坂本勇人說：「初次見面，我是坂本。」不過鈴木一朗回他：「不是初次見面了吧。」

除了熱身賽外，水手隊也將安排鈴木一朗擔任20日開幕戰對運動家隊先發，不過鎮守左外野或右外野尚未確定，到時東京巨蛋勢必響起更響亮的歡呼聲。

鈴木一朗讀賣巨人水手
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