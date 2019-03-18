MLB／教頭春訓在幹嘛？ 59歲法蘭柯納挑戰跳傘

2019-03-18 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



總教練春訓可以做什麼？印地安人教頭法蘭柯納（Terry Francona）的答案是跳傘，他笑說，「最驚人的腦海裡竟然會浮現所有這一生中做過的蠢事。」

法蘭柯納上周趁著空檔體驗跳傘，他解釋一開始的動機，是在游泳池巧遇海豹突擊隊的成員，「他們跳完後都會來游泳池，然後問我有沒有試過，會是很不可思議的經驗。」

還有一個人加入慫恿法蘭柯納的行列，那就是印地安人棒球部門副總裁漢尼西(Jay Hennessey)，他過去也是海豹突擊隊，在美國海軍待了25年，還是訓練中心的指揮官，一聽到法蘭柯納有興趣跳傘後，立刻幫忙聯絡當地的跳傘學校。

法蘭柯納細細回憶搭機和躍下的瞬間，坦承的確非常有趣，「我會再試一次，但我會讓他們給我一頂安全帽，我以為我的頭要爆開了，我沒有太享受降落的過程，因為我頭很痛。」

法蘭柯納正在考慮讓跳傘成為隊上的活動，「有三個人跟我說他們的太太不會同意的，我告訴他們，如果降落傘沒打開，她們也罵不了你了。」法蘭柯納還透露，他去跳傘的當天，板凳教練竟默默地先將私人物品移到他辦公室。

59歲的法蘭柯納曾率領紅襪摘下兩座世界大賽冠軍，也在2013和2016年的以印地安人教頭的身分，奪得美聯最佳教練獎，目前台灣擁有張育成、胡智為、江少慶和朱立人等四位小聯盟球員在印地安人體系，法蘭柯納今年有可能再次帶到台灣子弟兵。