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MLB／塞爾再扛開幕戰先發 紅襪教頭：容易的決定

2019-03-18 10:44聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅襪開幕戰先發毫無意外由王牌塞爾（Chris Sale）連續兩年打頭陣。 美聯社
紅襪開幕戰先發毫無意外由王牌塞爾（Chris Sale）連續兩年打頭陣。 美聯社
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紅襪開幕戰先發投手是誰？答案毫無意外，由王牌塞爾（Chris Sale）連續兩年打頭陣，連總教練柯拉（Alex Cora）都表示，「這是個非常容易的決定。」

台灣時間3月29日，紅襪的新賽季將從水手主場展開，塞爾被欽點上陣，而且按照輪值，4月10日的紅襪芬威主場開幕戰，也將是他領銜先發。

「我很感激被選為開幕戰先發，但與此同時，並不代表我從其他先發投手的手中搶走工作，我想年底當塵埃落定時，每個人表現應該都會差不多。」塞爾謙虛說道。

塞爾坦承，投開幕戰的確會比平常製造更多腎上腺素，「雖然這只是一年當中的某場比賽，但總有些大排場上演。」他的雙親這次會跟隨到西岸觀看兒子主投開幕戰。

塞爾上賽季27場先發，有12勝4敗、防禦率2.11，平均每九局可以送出13.5次三振，美聯塞揚獎票選第四。

柯拉表示，目前不急著排出其他先發輪值順序，原本應為第二號先發的普萊斯（David Price）因為生病今天賽前臨時拔除先發，得看他病癒後的進度，才會決定他和伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、波瑟羅（Rick Porcello）及羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）之間的排序。

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