MLB／兩大工具人卡位 林子偉開季大聯盟難度高

2019-03-18 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林子偉要卡進紅襪開季名單難度很高。 美聯社 分享 facebook

紅襪今天進行雙重賽，台灣野手林子偉依舊未上場，上次在官辦熱身賽出戰已是3月9日，不過中間球隊安排他到小聯盟熱身賽維持手感，由於工具人角色以努尼耶茲（Eduardo Nunez）及霍特（Brock Holt）優先，加上派卓亞（Dustin Pedroia）有望歸隊，林子偉要卡進紅襪開季名單難度很高。

林子偉先前在熱身賽出戰九場，打擊率3成75，有六分打點，包括一發從薛則（Max Scherzer）手中敲出的全壘打，之後球隊安排在小聯盟出賽也有敲安，林子偉表示，這些都是球隊的行程，目前攻擊狀況維持得不錯。

派卓亞因昨天出賽，今天休兵一天，總教練柯拉（Alex Cora）表示，如果派卓亞趕得上開季，會考慮採取13名野手、12名投手的配置，不過如果來不及，因開季要連打11天，柯拉考慮將野手名額移給投手。

若僅帶12名野手，柯拉預計為六名內野手、兩名捕手、四名外野手，另外點名努尼耶茲及霍特是工具人首選，也因為有他們在，內野手不用帶太多人。

雖然開季預計名單中沒有林子偉，但柯拉日前曾表示，林子偉在春訓的成長都看在眼裡，「揮棒動作流暢，而且守備位置多元，他是我們喜歡的球員，有機會就會讓他上大聯盟。」