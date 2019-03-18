MLB／哈維有望再起 扛天使開幕戰先發機會大

2019-03-18 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



來到天使隊露出再起跡象，不僅再度扛起先發輪值，更有望擔任開幕戰先發。 美聯社 分享 facebook

「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）離開大都會隊後，輾轉經過紅人，如今來到天使隊露出再起跡象，不僅再度扛起先發輪值，春訓的好表現甚至有望獲得開幕戰先發任務。

天使今天以2：6輸給教士，不過哈維先發繳出好投，4.1局僅用66球，最快球速來到95哩，失兩分無關勝敗，送出四次三振，沒有保送，哈維表示：「今天我能將平常練習的成果展現在場上，在開季一切步上正軌前，我還是會擔心，不過今天先發的狀況很好，所以不需要一直擔心。」

哈維與卡希爾（Trevor Cahill）是目前天使開幕戰先發人選，希尼（Andrew Heaney）因左手肘發炎，確定趕不上開季，史凱格斯（Tyler Skaggs）則因左前臂疲勞，雖然已在春訓出賽，但開季時還未恢復到百分百的狀態。

天使如果在23日安排哈維先發，就代表休息五天後扛起29日開幕戰先發的機會很大，哈維表示，「這不是我能控制的，每個投手都認為開幕戰先發是項重責大任，但最重要的還是保持健康，控制好每個球路，做好準備。」

總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）認為，現在宣布開幕戰先發還太早，不過哈維今天的表現是春訓以來最佳，「他丟了四種球路，都非常有效，球速也可能是目前最好的狀況。」