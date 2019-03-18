MLB／佛心藍鳥 全體小聯盟球員加薪百分之50

2019-03-18 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



藍鳥真的超佛心！為了照顧在小聯盟打拚的球員，給所有人加薪百分之50。 美聯社 分享 facebook

藍鳥真的超佛心！為了照顧在小聯盟打拚的球員，給所有人加薪百分之50，棒球部門副總裁查林頓（Ben Cherington）表示，「我們想要給自家球員最好的資源去追求成功，把錢直接放進他們口袋裡。」

「Athletics」報導，藍鳥做出領先所有球團的重大改變，不但要幫小聯盟球員加薪，而且還一口氣提升百分之50，查林頓在該篇報導裡表示，「這將會讓我們成為這一行的領頭羊，我希望事情不會就這樣打住，我希望的是其他隊也能跟進。」

大聯盟連年獲利成長，但小聯盟球員不僅無法分一杯羹，待遇也從來沒受到重視，為了體恤這些農場成員平日搭長程巴士、住廉價旅館的辛勞，藍鳥決定站出來開第一槍。

根據美聯社報導，大聯盟球員的年均薪破400萬美元，而多數的小聯盟球員每年薪水約7500美元（約新台幣23萬元），春訓和休賽季不支薪，雖然規定上，只有第一年每個月不能超過1100美元，其餘薪水開放討論，但少有討價還價的案例。

查林頓表示，其實從去年春訓開始藍鳥就在思考這一項變革，「基本上我們叫球員到小聯盟辦公室簽加薪單，其中有些人連看都不看就簽了。」

21歲的小聯盟外野手普魯特（Reggie Pruit）證實藍鳥的善行，「我們幾天前開了個會，聽到好消息，每個人都驚喜萬分，鼓掌歡呼著，能待在照顧小聯盟球員的球團很棒。」