MLB／6億年薪老將避媒體 艾爾斯柏瑞現身洋基春訓營

2019-03-18 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



距離開幕戰倒數不到兩周，年薪高達2114萬2857美元（約合台幣6億5680萬）的外野老將艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）終於現身洋基春訓營，為了避開大群媒體，他特地選了球隊兵分兩路在客場比賽的時刻抵達。

洋基春訓營自2月14日展開後，艾爾斯柏瑞的置物櫃一直空蕩蕩，直到今天早上終於出現私人用品，當地記者在下午才在置物櫃發現他本人，明天才正式安排和媒體面對面的艾爾斯柏瑞並沒有多說什麼，只表示，「比等到明天才來好，到時記者更多。」不少記者這時正隨隊出征費城人主場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也被問到艾爾斯柏瑞今天歸隊的事，「看到他是好事，他有進步了，下一步就是加入陣容，他今天會做些體能和苦工，持續進行臀傷復健。」

被貼上「薪水小偷」標籤的艾爾斯柏瑞2013年底和洋基簽下七年1.53億美元合約，去年整季未出賽，接下來兩年他還有4700萬美元的薪資可以領。

雖然洋基中外野手希克斯（Aaron Hicks）因為背傷趕不上開季，艾爾斯柏瑞也不可能成為代理人選，他現在才剛開始打T座練習和短程的傳接球，復出時間可能比希克斯還慢，因此布恩可能派另一位35歲老將賈納（Brett Gardner）回中外野站開幕戰。