打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

今年大聯盟春訓多達九位台灣球員參加，是有史以來的最高數字。但至今距離球季開打不到兩週的時間已僅剩下林子偉跟陳偉殷兩人。陳偉殷自不必多說，既有高薪合約跟過往資歷，加上身在馬林魚，除非嚴重受傷否則勢必會一直留在球員名單中。反之林子偉即使這次春訓攻守表現都十分出色，24個打數擊出了4支二壘安打及一發全壘打，打擊三圍分別達到.375/.423/.667，但春訓結束時他繼續留在25人名單的機率卻絲毫不容樂觀。

不樂觀的原因在於紅襪所有野手人選已全員底定。扣除先發九人中一壘位置將由左打的莫蘭（Mitch Moreland）以及右打且可守外野的皮爾斯（Steve Pearce）輪替，再加上一名替補捕手後，野手名單的最後兩席就落在跟林子偉同樣屬工具人角色的努尼耶茲（Eduardo Nunez）及霍特（Brock Holt）身上。由於尋求衛冕的紅襪在休賽季維持原班人馬不做太大變動，因此林子偉在隊上位子被卡住的處境跟上一季相比絲毫沒有改變。再加上他本季仍有最後一次下放小聯盟的選擇權，所以幾乎篤定已球季開打時，林子偉將重返事實上對他的球技來說已無太大幫助的3A。

林子偉從春訓開始到現在的打擊表現相當不錯，但恐怕還是無法留在開季的25人名單之中。 美聯社 分享 facebook

基於以上情形，國外媒體更常討論的其實不是林子偉能否擠進大聯盟球員名單，而是他未來是否還有機會成為紅襪的固定成員、甚至是先發球員。然而從建隊方針來看，林子偉很可能並不在紅襪的長遠規劃之中。雖然兩位工具人努尼耶茲及霍特都將在這一季結束後成為自由球員，而且這兩人都年過三十，加上努尼耶茲去年打擊表現大走鐘，霍特則是有健康的疑慮，因此兩人都被紅襪留下的機率不會太高。但與此同時，林子偉目前為止的打擊成績同樣不足以說服紅襪高層及教練團將他視為球隊未來的內野手人選。

儘管林子偉在2017年打擊表現有所突破，但即使是去年，也就是他不論大小聯盟表現都是最好的一季，他在3A的OPS也不過.810，在大聯盟的37場比賽成績雖亦較前一年進步，OPS還是只有.744，僅能算是聯盟平均的水準。更重要的是在這兩年跨越2A、3A及大聯盟的779個打數之中，林子偉總共只打了13發全壘打。而且各個網站新一季的數據預測都不看好他的長打能力會有所進步，估計他本季在大聯盟的長打率頂多在四成左右，這樣的長打能力顯然不符紅襪甚至是大多數球隊的需求。而且林子偉在長打火力上的發展很可能已經到頂，年滿25歲的他要再更上層樓已十分困難。

林子偉的競爭對手努尼耶茲在春訓表現也不差，21個打數有7支安打，打擊率.333、上壘率.417。 美聯社 分享 facebook

當然，過去不是沒有過像林子偉隊友馬丁尼茲（J.D. Martinez）一樣，直到25、26歲打擊才突然大爆發的先例。身材比林子偉還矮小的太空人MVP二壘手亞土維（Jose Altuve）也是在24歲那年長打率才首次突破四成，並且從隔年開始成為年年能量產15到20發全壘打的砲手。但前提在於林子偉必須像他們兩人一樣獲得夠多的上場時間，甚至成為固定的先發球員。但對身在紅襪的他來說希望顯然十分渺茫。唯二可能的劇本就是努尼耶茲或霍特陷入長時間嚴重低潮，讓紅襪不得不尋找他們的替代人選，而林子偉顯然是第一候補。其次則是傷痕累累的老二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）再次因受傷長期休兵，而且林子偉必須能夠適時把握這些機會交出比往年進步許多的表現。以林子偉這次春訓的打擊成績來看這樣的發展並非不可能發生。但從他長期累積、更具參考性的生涯成績來看，發生機率確實不大。

馬丁尼茲(左)在大聯盟的前3季總共只打出24支全壘打，但在26歲(2014)那年開始爆發，接下來越打越兇，到去年他繳出單季43轟、130點的驚人成績，林子偉(右)應該多多向他請益！ 美聯社 分享 facebook

雖然林子偉繼續留在紅襪發展的前景並不算光明。但練就一身好守備能夠兼守多個位置，尤其是在游擊守備上表現稱職的他在去年還首次被紅襪派去鎮守中外野，充分顯示球隊對他內外野守備的高度信心。根據進階數據的預測，如果給林子偉足夠的上場時間，他的WAR有機會達到接近1左右，表示他的優質守備足以彌補打擊上的不足，也可以說絕對會有許多球隊用得上他的身手。

因此如果紅襪將林子偉交易到其他球隊，對他來說可能才是最好的出路。唯有給予林子偉更多在大聯盟的上場機會，他的球技尤其是守備方面才能被更多球隊看見，也將更有機會發揮他真正帶給球隊的價值。同時對林子偉本人來說，這可能也是他長久站穩大聯盟的唯一生存之道。