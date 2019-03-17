MLB／一朗東京巨蛋掀旋風 讚球場氣氛棒

2019-03-17 18:54 中央社 東京17日專電



賽後鈴木一朗稱讚球場氣氛棒，球迷素質高。 美聯社 分享 facebook

美國職棒西雅圖水手隊今天在東京巨蛋與日職東京讀賣巨人隊進行熱身賽，45歲的外野手鈴木一朗球迷湧進，氣氛嗨到最高點。賽後鈴木一朗稱讚球場氣氛棒，球迷素質高。

水手隊為備戰與奧克蘭運動家隊的東京開幕賽而提前到日本，今天和19日水手隊與巨人隊進行兩場熱身賽。今天熱身賽一開始，日本電視公司（NTV）在網路上大力宣傳鈴木一朗排在先發打線第9棒，賽前介紹時，全場球迷起立鼓掌，頓時歡聲雷動。

鈴木一朗今天3打數沒安打，熱身賽至今28打數只有2支安打，已連續21打數無安打。今天比賽結果，水手隊以6比4擊敗巨人隊。

賽後，鈴木一朗對媒體苦笑著說：「你們不覺得球速很慢嗎？我從選手休息區看也覺得球速明顯地慢。本來就知道不是球速快的投手，但還是有些吃驚。不過，投手中途開始投得很賣力。」

東京巨蛋可容納5萬5000人，日媒表示今天超客滿。對於日本球迷的高關注度，鈴木一朗說：「球場氣氛真的很好，東京的球迷很有品（素質好）。看到上午10時開場時就有很多球迷湧進，真的很驚訝。」

暌違許久才在日本展現身手，可惜沒擊出安打。鈴木一朗說：「我想有很多人只有今天才能到場，我是很想能有一番好成績的。不過今天的氣氛真的很棒，感覺很好，我內心很感動。」最後，鈴木一朗補充：「真的很棒，東京的球迷最棒了。」

日本放送協會（NHK）報導，對於鈴木一朗今天的成績，水手隊總教練塞維斯（Scott Service）對媒體表示，完全不擔心。他說，鈴木一朗已開始掌握打擊時機，揮了棒，雖成了界外球。在守備上，今天鈴木一朗展現精彩的接殺。

鈴木一朗今天開戰前與巨人隊總教練原辰德在球場上重逢，交談了7分鐘。2009年第2屆世界棒球經典賽（WBC）時，鈴木一朗是日本國家代表隊一員，原辰德是總教練，最後日本隊在WBC奪冠。

對於短暫交談，原辰德說：「兩人好久沒見了，今天彼此都穿著制服重逢，所以表達敬意，小聊一陣。鈴木一朗身為運動員，目前現役，還在發展中，我大力為他加油。」

巨人隊的選手坂本勇人今天在與水手隊的比賽上，擊出1支全壘打、2支適時安打，3安打3打點，表現亮麗。

坂本被媒體問到賽前與鈴木一朗短暫交談時說：「鈴木一朗很親切地主動對我打招呼，讓我好感動。這是第一次我們可以這樣好好地交談。我對他說『初次見面』，但他說『不是初次吧』。很開心他對我有印象，光是能看到他的跑姿、在打擊區的站姿，就覺得好幸福。」