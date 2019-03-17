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MLB／台將重返開季名單 看陳偉殷、林子偉表現

2019-03-17 10:48聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

距離大聯盟開季不到兩周時間，台灣球員剩下馬林魚投手陳偉殷、紅襪野手林子偉還在春訓...
距離大聯盟開季不到兩周時間，台灣球員剩下馬林魚投手陳偉殷、紅襪野手林子偉還在春訓名單中。 美聯社、路透
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距離大聯盟開季不到兩周時間，台灣球員剩下馬林魚投手陳偉殷、紅襪野手林子偉還在春訓名單中，要力拚開季25人名單，補上去年中斷的缺口，上一次同時兩位台將進入開季名單是2016年的王建民與陳偉殷。

今年共有九名台灣球員受邀參加大聯盟春訓，創下史上最多，不過隨著上周各隊開始刪減名單，朱立人、江少慶、曾仁和、王維中、張育成、黃暐傑、胡智為陸續下放，暫時無緣追平2008年王建民、郭泓志、胡金龍三台將共進開季名單的盛況。

陳偉殷自2012年從日職轉戰美職後，成為球隊開季名單常客，除了2014年有王維中、2016年王建民重返大聯盟，其餘時間只有他獨撐大局，直到去年才因手肘傷勢影響春訓進度首度缺席，也中斷連十年都有台將進入大聯盟開季名單的紀錄。

今年陳偉殷熱身賽登板四場，防禦率9.53，不過近兩場分別投四局無失分、四局失三分，表現回穩，要進入開季名單問題不大，不過馬林魚仍在考慮讓他擔任先發或是長中繼，這四場出賽中有三場先發、一場中繼。

林子偉春訓打擊率三成七五，敲出四支二壘打、一支全壘打，三項數據都創下個人新高，不過相較去年出賽十九場，今年目前僅九場，且上次出賽已是3月9日。

張育成今年春訓打擊率三成，20打數有三支二壘打、 ㄧ支全壘打、五分打點，在游擊手林多（Francisco Lindor）傳出傷訊時被點為名替補人選，但因林多復健進度超前，加上張育成揮棒手指受傷，被下放3A；王維中今年從韓職轉戰運動家，春訓投3.1局，僅被敲一安，送出五次三振，無失分，但未受青睞。

陳偉殷大聯盟張育成
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