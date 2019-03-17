MLB／春訓低迷卻能打海外賽 朗神自嘲很幸運是日本人

2019-03-17 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



水手抵達日本備戰即將開打的東京海外開幕戰，傳奇球星鈴木一朗理所當然成為當中最受矚目的球員，官方記者會上他和後輩菊池雄星、總教練瑟維斯（Scott Servais）一同現身，吸引超過100位記者前來採訪，現場鎂光燈不斷，讓瑟維斯笑說，「世界大賽也沒來這麼多人。」

瑟維斯親眼見證鈴木一朗在日本的高人氣，「我聽聞媒體陣容會跟世界大賽一樣，但我無法想像世界大賽會比這更多人，完全理解到一朗對日本棒球的影響，見識到人們有多期待在這裡看到他和菊池雄星。」

雖然春訓熱身賽狀態低迷、22打數僅2安打，鈴木一朗還是成為東京開幕戰的「內建」28人名單一員，他也自潮，「我不應該在這，但很幸運我是日本人，在這點上有優勢。」一朗接著補充，過往經驗告訴他春訓成績其實不代表什麼。

一旦海外之旅結束，水手名單就得從28人調整回25人，到時是不是等於鈴木一朗的生涯終點？他對著日媒回答，「我怎麼知道？當我聽到消息前也不會知道。」

無論是瑟維斯還是總管迪波托（Jerry Dipoto），都沒有對鈴木一朗的未來開出支票，一朗表示，「從2012年我被交易到洋基後，我就盡最大能力過一天是一天，後來去到邁阿密，我也是如此地每天訓練，大聯盟是非常艱困的環境，隨時可能被告知走人，我的認知就是，至少我還在這裡。」

不管退休的時間是否接近，能再次在日本球迷面前打球，鈴木一朗有著好心情，「這對我而言是個大禮，我會珍惜場上的每一刻，一個星期後我會回想起這幾天，所以我會確保自己記得在日本發生的每件事。」