MLB／賈吉開轟破解四人外野 春訓六轟領先全聯盟

2019-03-17 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



即便藍鳥派出四人外野陣型，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）不予理會，直接將球轟到場外的停車區，用春訓第六轟領跑其他所有大聯盟打者，不過手感正火燙的他仍強調，再也不會參加明星周的全壘打大賽，就算大聯盟新規端出100萬美元的獎金也一樣。

賈吉今天首打席就在一局下把藍鳥左投潘諾（Thomas Pannone）的球轟成大號左半邊全壘打，連續兩天開砲的他幫助洋基先馳得點，他笑談站在外野的四名守備球員，「開轟是擊敗這布陣的一個方法。」

洋基終場以17：7大勝，賈吉表示，他的確在站上打擊區時有發現哪裡怪怪的，但不以為意，「我一開始只是困惑，不知道發生什麼事，往投手方向看過去，我視線裡只看到兩個人站在警戒區，所以我猜中外野手大概站在前面，然後這兩個就是來嚴守警戒區的。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我當時正在想，賈吉應該把球打飛過他們的頭，然後他就辦到了，我的反應像是，『哇，這種球我們還沒看過。』」

大聯盟為了鼓勵大咖球員參加全壘打大賽、增添明星賽「星」度，將祭出100萬美元（新台幣3000萬元）的獎金「利誘」，不過這看在賈吉眼裡不為所動，就算將來明星賽在洋基球場舉辦，也請不出這位2017年的全壘打大賽冠軍，「明星賽周有一星期休息時間，我比較想休息，這金錢也改變不了。」

賈吉接著補充說明，2017年參賽讓他的肩膀受傷，「最糟的大概是每天都聽到有人跟我說參加完之後有受到影響嗎，其實真的沒有，那就像是打擊練習，但如果我沒受傷，那就又是不同故事了。」