MLB／塞爾初登板球速慢照飆7K 林子偉小聯盟練手感

2019-03-17 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪刻意延後先發輪值開始投球時間點，強投塞爾（Chris Sale）直到今天才迎接熱身賽初登板，雖然繳出四局無失分，被敲兩安，送出七次三振的好投，球隊也以6：1擊敗勇士，不過第一球球速僅89哩，引起不少討論；林子偉連八天未出賽，到小聯盟練手感。

塞爾今天速球球速在92哩左右，跟兩年前第一次來紅襪就飆出96哩有些落差，塞爾表示：「這是訓練過程的一部分，目前進度就是這樣，兩年前我剛來到這裡，那是我最用力在春訓投球的一次，因為需要證明自己。」

塞爾去年因左肩發炎，幾乎缺席整個下半季，不過仍在季後賽之前及時歸隊，並在世界大賽第五戰上場關門，連投三次三振拿下冠軍，今年春訓不須再證明自己，健康的身體更為重要。

塞爾表示：「我們有計畫，知道現在要做什麼，我說過很多次了，我不在意測速槍的數字，就是上場想辦法取得出局數，這是我的工作。」

總教練柯拉（Alex Cora）同樣不在意測速槍，「我不認為球速代表什麼意義，其他跡象看來都很好，滑球、變速球都很好，控球也不錯，下場後還要去牛棚補足球數，這代表他很有效率，從身體語言就看得出來，他感覺很好。」

台灣好手林子偉今天依舊未出賽，最近一次在大聯盟熱身賽上場已是3月9日，不過紅襪前天安排他與瓦茲奎茲（Christian Vazquez）到小聯盟熱身賽出賽，保持手感。