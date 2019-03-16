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MLB／被問何時退休 鈴木一朗：連我也不知道

2019-03-16 18:54中央社 東京16日綜合外電報導

鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社
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效力美國職棒大聯盟西雅圖水手隊的日本球星鈴木一朗，今天在家鄉日本舉行的記者會上，回答美國媒體詢問何時要退休時說：「連我也不知道」。

西雅圖水手隊與奧克蘭運動家隊的海外開幕戰，20日和21日在日本東京開打，這可能是鈴木一朗最後一次在家鄉比賽，到時會有多轟動，日籍隊友菊池雄星日前說：「東京巨蛋會搖晃。」

日本報知體育報導，鈴木今天返回日本，準備參加在東京巨蛋球場舉行的美國大聯盟海外開幕賽，並出席下午在東京巨蛋飯店舉辦的記者會。

鈴木穿著51號背號的球衣，太陽眼鏡掛在球帽上，跟菊池雄星及總教練同坐。

美國媒體記者直接提問「什麼時候要退休」？鈴木說，什麼時候退休連他自己也不知道，對於這樣的問題他還是沒有習慣。

他說，2012年從西雅圖前往紐約，拚命認真地過每一天，到了邁阿密時也是一樣；大聯盟是一個競爭激烈的世界，什麼時候會有球團的通知來也不知道，但他就是這樣度過每一天，然後讓自己今天還可以站在這裡。

鈴木這次獲邀參加水手隊春訓，在熱身賽出賽7場、連續18打席未擊出安打，25打數只有2支安打，打擊率不到1成。

他說，從去年春天開始有中斷球員身分一段時間，但即使如此還是保持身體持續運動的狀態；雖然自己很希望能拿出理想的表現，但實際上卻做不到，讓他感到非常苦惱。

鈴木說，如果是用春訓結果來看，他本來是不可能進入28人名單中；但因為自己是日本人，在日本舉行的海外開幕賽可能就讓自己取得有利地位。

由於過去曾有在春訓跟季賽表現不同的經驗，鈴木說，場所改變，能在最喜歡的日本打球，所以心情也完全改變，希望讓大家看看他現在的實力。

鈴木也將參加17日與18日水手隊對日本職棒讀賣巨人隊的表演賽，這是鈴木從2012年大聯盟海外開幕賽以來，睽違7年再度在日本打球。

鈴木說，這對他來說是非常大的禮物，他會珍惜每一個瞬間，讓這一切可以成為供未來回顧的片段，「我會銘記每一個瞬間」。

鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社
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