親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

HBL／高錦瑋末節挺身 能仁退光復晉冠軍賽

疑變相競選 民進黨控中天及謝龍介違反選罷法

運動筆記首爾馬之黃金陣容夢想團出發！2019台灣環島跑者圓夢計畫 邵敬一訪談
健行筆記霞喀羅國家古道 石鹿 - 養老段 放下緊箍咒 處處是淨土上帝的花園。高亞國家公園健行記
NBA今日十大好球 (3月16日)賽事懶人包 (3月16日)

MLB╱水手抵日本 球迷就是要鈴木一朗

2019-03-16 15:29世界日報 體育新聞組╱綜合報導

鈴木一朗抵達日本。 美聯社
鈴木一朗抵達日本。 美聯社
分享

西雅圖水手隊已經搭機抵達日本，為了3月20日開打的職棒大聯盟海外開幕戰做準備。焦點當然是日本籍球星鈴木一朗與菊池雄星，因為這很有可能就是鈴木一朗生涯最後一場在家鄉的大聯盟賽事、甚至就是引退，同時也是菊池雄星轉戰美職後第一次回到日本比賽。

水手隊會先在17與18日和日職巨人隊進行兩場熱身賽，隨後在東京巨蛋與運動家隊於20與21日各戰一場，運動家是名義上的主場球隊，不過水手隊勢必獲得壓倒性的支持。

菊池雄星表示，還記得一朗在上次於2012年回到東京巨蛋比賽的狀況，「那時候真的很瘋，我想這一次他回來，東京巨蛋應該也會因為球迷而震動搖晃，無法想像到時的狀況。」

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）認為，一朗會很期待這兩場開幕戰，「他的生涯有這麼多的經歷，我只能想像到時可能會像他在水手隊第一年一樣，有許多雙眼睛關注他，這些眼睛到現在都還離不開他，他的生涯實在不可思議。」

水手外野手漢尼格（Mitch Haniger）在去年11月才與MLB明星隊一同造訪日本，見證過日本球迷的熱情，「老實說，光是美國球員上場的反應就讓我很震驚了，不能想像當一朗上場時會發生什麼事，也無法想像他的心情，只能到時候看看，好好享受一切，我知道他們一定會很瘋狂。」

鈴木一朗確定會在開幕戰的28人名單中，至於要進入回到美國的西雅圖主場開幕戰25人名單，則有一定難度。換句話說，這次日本賽確實有可能會是一朗的告別賽。

水手鈴木一朗運動家
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

MLB／9月擴編銳減影響台將 陳金鋒是當年首位

2019-03-16 10:39

MLB／陳偉殷客場挨轟 敲追平安打自助逃敗

2019-03-16 04:06

MLB／速球調整失準星 陳偉殷：要更有耐心才行

2019-03-16 08:02

MLB／塞佛里諾5月才復出 洋基開季先發告急

2019-03-16 04:09

MLB／胡智為下放3A 印地安人開季無台將

2019-03-16 08:42

MLB／陳偉殷、洛培茲換序 馬丁利：沒上一場好

2019-03-16 08:25

MLB／賈吉又秀長打 對紅襪敲春訓第五轟

2019-03-16 12:08

MLB／以後沒有一人投手 小熊教頭不滿戰術受影響

2019-03-16 12:01

MLB／還沒上過大聯盟 傳白襪開8年31億長約綁頂級新秀

2019-03-16 11:09

MLB／挑釁爭議主審遭驅逐 球迷一面倒挺太空人教頭

2019-03-16 10:18

MLB／還在等首安 哈波先遭觸身球打中腳踝退場

2019-03-16 09:30

MLB／前田健太壓制馬恰多 柳賢振熱身賽無失分破功

2019-03-15 13:30

MLB／規定換投至少投3人 「一人左」將成歷史

2019-03-15 11:52

MLB／陳偉殷周六先發對勇士 馬林魚考慮新輪值

2019-03-15 11:22

MLB／達比修有飆96哩速球 4局5K手感好

2019-03-15 10:39

MLB／一朗開拔前往日本 隊友：東京巨蛋將搖晃

2019-03-15 10:16

MLB／季賽基襪倫敦戰賣最好 哈波最吸票

2019-03-15 08:37

MLB／水手隊搭機赴日 鈴木一朗將震動東京巨蛋

2019-03-15 07:55

忠厚性格有如中職彭政閔 響尾蛇棄將成紅雀希望

2019-03-15 07:00

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00

馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

2019-02-22 07:00

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

2019-02-18 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／傷癒復出改穿厄文鞋 威廉森創27年來首見紀錄

2019-03-15 16:15

NBA／與雷納德交手 詹姆斯：是榮幸且充滿樂趣

2019-03-15 17:43

MLB／陳偉殷客場挨轟 敲追平安打自助逃敗

2019-03-16 04:06

籃球／世界盃抽籤登場 布萊恩、姚明出席盛會

2019-03-15 17:30

中職／郭泓志從美返台 開季披黃衫機率不高

2019-03-15 17:00

NBA／保羅掛免戰牌不打緊 哈登隻手助火箭升空

2019-03-16 11:58

NBA／詹皇缺陣 活塞賞湖人近8場第7敗

2019-03-16 10:31

中職／對日投打得好 陳俊秀受日媒關注

2019-03-16 11:15

中職／沒一個不掉分 洪總：本土投手要再加油

2019-03-15 17:11

MLB／陳偉殷、洛培茲換序 馬丁利：沒上一場好

2019-03-16 08:25

NBA／種族歧視言論攻擊 厄文也難倖免

2019-03-16 09:00

NBA／幸運一擊 金塊約柯奇絕殺獨行俠

2019-03-16 00:14

MLB／速球調整失準星 陳偉殷：要更有耐心才行

2019-03-16 08:02

MLB／塞佛里諾5月才復出 洋基開季先發告急

2019-03-16 04:09

NBA／簽證問題延遲報到時間 伯加特預計22號回歸

2019-03-16 10:13

NBA／三劍客轟61分擒國王 76人升東區第三

2019-03-16 12:07

NCAA／哪裡跌倒哪裡站起來 威廉森率隊復仇北卡

2019-03-16 15:25

中職／看淡拚回身價 林智平盼留在場上更多年

2019-03-16 08:28

NBA／雷霆談妥球衣廣告 聯盟30隊贊助全數到位

2019-03-16 10:17

NBA／ 爽到球迷苦到球員 格林：罰款無濟於事

2019-03-16 13:15

中職三年／空前絕後金冠軍 創紀錄的兄弟象

2019-03-16 13:40

HBL／鄭慧慈雙15退北一女 永仁13連勝晉冠軍賽

2019-03-16 13:39

HBL／能仁、永仁拚全勝封王 光復盼譜黑馬傳奇

2019-03-16 10:01

MLB／還沒上過大聯盟 傳白襪開8年31億長約綁頂級新秀

2019-03-16 11:09

中職／LamiGirls首訪千葉球場 舞力全開

2019-03-15 20:37

中職／猿隊新秀上陣磨練 官辦熱身賽2連敗

2019-03-15 22:14

印地安泉網賽／單打失利不影響 約克維奇盡情享受雙打

2019-03-15 20:23

NBA／紐西蘭恐攻屠殺 林書豪、西蒙斯為慘案哀悼

2019-03-16 13:53

MLB／胡智為下放3A 印地安人開季無台將

2019-03-16 08:42

體操／李智凱抱病硬撐落馬 巴庫站鞍馬未進決賽

2019-03-15 21:15

印地安泉網賽／男單4強 費德勒強碰納達爾

2019-03-16 11:57

MLB／9月擴編銳減影響台將 陳金鋒是當年首位

2019-03-16 10:39

走進國訓中心新宿舍樣品屋 選手驚呼：很有飯店的Fu

2019-03-15 16:36

NBA／今日戰績表 馬刺艾德里奇領軍拉出7連勝

2019-03-16 13:02

中職／日職一軍初先發就在千葉 王溢正連日期都記得

2019-03-15 17:46

NBA／藍道生涯新高45分無用 拓荒者全員發揮擒鵜鶘

2019-03-16 14:31

MLB／賈吉又秀長打 對紅襪敲春訓第五轟

2019-03-16 12:08

MLB／以後沒有一人投手 小熊教頭不滿戰術受影響

2019-03-16 12:01

雲林縣長盃槌球賽開打 全國80隊好手老少同場競技

2019-03-16 15:11

SBL／主場日首戰告捷 台啤8分差退裕隆

2019-03-15 21:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top