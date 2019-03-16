MLB╱水手抵日本 球迷就是要鈴木一朗

2019-03-16 15:29 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



鈴木一朗抵達日本。 美聯社 分享 facebook

西雅圖水手隊已經搭機抵達日本，為了3月20日開打的職棒大聯盟海外開幕戰做準備。焦點當然是日本籍球星鈴木一朗與菊池雄星，因為這很有可能就是鈴木一朗生涯最後一場在家鄉的大聯盟賽事、甚至就是引退，同時也是菊池雄星轉戰美職後第一次回到日本比賽。

水手隊會先在17與18日和日職巨人隊進行兩場熱身賽，隨後在東京巨蛋與運動家隊於20與21日各戰一場，運動家是名義上的主場球隊，不過水手隊勢必獲得壓倒性的支持。

菊池雄星表示，還記得一朗在上次於2012年回到東京巨蛋比賽的狀況，「那時候真的很瘋，我想這一次他回來，東京巨蛋應該也會因為球迷而震動搖晃，無法想像到時的狀況。」

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）認為，一朗會很期待這兩場開幕戰，「他的生涯有這麼多的經歷，我只能想像到時可能會像他在水手隊第一年一樣，有許多雙眼睛關注他，這些眼睛到現在都還離不開他，他的生涯實在不可思議。」

水手外野手漢尼格（Mitch Haniger）在去年11月才與MLB明星隊一同造訪日本，見證過日本球迷的熱情，「老實說，光是美國球員上場的反應就讓我很震驚了，不能想像當一朗上場時會發生什麼事，也無法想像他的心情，只能到時候看看，好好享受一切，我知道他們一定會很瘋狂。」

鈴木一朗確定會在開幕戰的28人名單中，至於要進入回到美國的西雅圖主場開幕戰25人名單，則有一定難度。換句話說，這次日本賽確實有可能會是一朗的告別賽。