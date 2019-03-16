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MLB／賈吉又秀長打 對紅襪敲春訓第五轟

2019-03-16 12:08聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

賈吉。 路透
賈吉。 路透
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洋基今天在春訓熱身賽以14：1大勝紅襪隊，賈吉（Aaron Judge）貢獻春訓第五轟外加一支二壘安打，打擊率來到3成21，長打率更是驚人的1.000。

賈吉表示：「有這樣的成績當然很好，不過我追求的是有品質的打席，我有可能揮棒三次都被擠壓，但結果還是三支安打，有可能都揮得不好，或是打得很好但成績上看不出來。」

加上今天的三分砲，賈吉總計28打數敲出九安，另有11分打點、四次保送、八次三振，賈吉認為重點還是過程，能不能攻擊自己想要的的球，並放掉其他球，才能把手感延續到球季中。

今天擊敗紅襪後，兩隊下次交手要到4月17日的例行賽，賈吉表示：「擁有他們這樣的打線，今天勢必仍擁有頂尖實力，我們的目標仍然是拿下分區第一，過去幾年都沒能辦到，所以今年多了一些人手，目標一樣是帶回世界大賽冠軍。」

賈吉紅襪
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