MLB／賈吉又秀長打 對紅襪敲春訓第五轟

賈吉。 路透 分享 facebook 洋基今天在春訓熱身賽以14:1大勝紅襪隊,賈吉(Aaron Judge)貢獻春訓第五轟外加一支二壘安打,打擊率來到3成21,長打率更是驚人的1.000。

賈吉表示:「有這樣的成績當然很好,不過我追求的是有品質的打席,我有可能揮棒三次都被擠壓,但結果還是三支安打,有可能都揮得不好,或是打得很好但成績上看不出來。」

加上今天的三分砲,賈吉總計28打數敲出九安,另有11分打點、四次保送、八次三振,賈吉認為重點還是過程,能不能攻擊自己想要的的球,並放掉其他球,才能把手感延續到球季中。

今天擊敗紅襪後,兩隊下次交手要到4月17日的例行賽,賈吉表示:「擁有他們這樣的打線,今天勢必仍擁有頂尖實力,我們的目標仍然是拿下分區第一,過去幾年都沒能辦到,所以今年多了一些人手,目標一樣是帶回世界大賽冠軍。」

No, Aaron Judge does not care if its spring, he's still going to smash baseballs (via @MLB) pic.twitter.com/1SJ37xjGbb