MLB／還沒上過大聯盟 傳白襪開8年31億長約綁頂級新秀

2019-03-16 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



白襪頂級新秀希曼尼茲（Eloy Jimenez）前天遭下放3A，再度引發「技術性下放」的爭議，沒想到現在傳出白襪要以八年一億美元（約新台幣31億元）長約，提前綁定這名從未升上大聯盟的潛力股，這消息也讓大聯盟專欄作家羅森索（Ken Rosenthal）嗤之以鼻，認為這數字肯定不正確。

根據「聖地牙哥聯合論壇報」紀者高梅茲（Hector Gomez）報導，白襪正準備一張前所未見的大約，簽下還沒上過大聯盟的曼尼茲；羅森索對此發推特回應「不切實際」，理由是過去給予沒有大聯盟資歷的最大約，是去年費城人開給金格利（Scott Kingery）的6年2400萬美元，而且包含3次的球團選擇權，接下來則是2014年太空人的辛格頓（Jon Singleton），提前用5年1000萬美元綁樁。

數字差距太大讓羅森索認為一億美元的合約是絕不可能，外界也認為白襪應該不會砸大錢且花這麼多耐心，在一個大聯盟零經驗的小將身上。

另有一派說法認為白襪提早砸一億美元投資並非毫無道理，因為球團深信這位22歲的外野手才華洋溢，如果真能成長為大物，一億美元肯定是物超所值，畢竟八年時間不但囊括三次薪資仲裁資格，還有第一年的自由球員身價，平均每年1250萬美元的薪資，白襪目前還有其他口袋負擔高價球員，有利躲過豪華稅。

來自多明尼加的希曼尼茲在去年橫跨2A和3A，繳出3成37打擊率、22轟和75分打點，讓大聯盟官網評比為今年全聯盟第三號新秀，僅次於藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），和洛磯塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）；雖然希曼尼茲在春訓比預期中更快遭到下放，但推估4月底前就能看到他挑戰大聯盟。