MLB／9月擴編銳減影響台將 陳金鋒是當年首位

2019-03-16 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



過去不少旅美球員是透過9月擴編首度獲得晉升機會，陳金鋒就因此成為台灣第一人。 路透 分享 facebook 大聯盟針對2020年的新規定包括9月擴編名單人數驟減，從40人減為28人，一口氣少了12個位置，這個制度對於還在小聯盟打拚的台灣球員來說競爭更為激烈，過去不少旅美球員是透過9月擴編首度獲得晉升機會，陳金鋒就因此成為台灣第一人。

2002年9月9日道奇隊透過擴編名單徵召三名小聯盟球員上來支援，其中一位就是當時在3A擔任一壘手的陳金鋒，不僅成為第一位升上大聯盟的台灣球員，也是亞洲野手的第五人，球團當年特別為他舉行記者會，統一獅啦啦隊長何信標還以「台南鄉親後援會」身分帶隊赴美為陳金鋒加油。

陳金鋒雖然直到9月15日才等到以代跑身分站上大聯盟賽場，生涯受限於守備位置僅出賽19場，不過身為第一位站上大聯盟的台灣球員，陳金鋒的身影鼓舞不少後進，願意放膽挑戰美國職棒。

2005年換郭泓志透過9月擴編名單，成為繼陳金鋒、曹錦輝與王建民之後，第四位上大聯盟的台灣選手，也在9月3日就獲得登板機會。郭泓志旅美六年，左手肘歷經三次手術，原本對大聯盟已不抱希望，能夠獲得機會，他說：「是運氣好。」

不過郭泓志最終在大聯盟待了7個球季，留下出賽218場的台將最多紀錄，2010年更締造「開季連續36打席未被左打者擊出安打」的大聯盟新紀錄，該年防禦率1.20也寫下道奇隊史單季出賽50局以上防禦率最低紀錄。

胡金龍則是在2007年成為道奇9月擴編名單第一波徵召球員，也是大聯盟台灣球員第五人，效力過道奇、大都會兩支球隊，118場出賽、214打席至今仍是台灣野手紀錄。

最近一次透過9月擴編一嘗大聯盟滋味的是投手曾仁和，他在2013年加盟小熊隊，2017年9月14日飛到芝加哥領取小熊農場年度最佳投手獎，也被意外通知隔天擔任大聯盟先發投手，成為第14位升上大聯盟的台將。