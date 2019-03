MLB／挑釁爭議主審遭驅逐 球迷一面倒挺太空人教頭

分享 facebook 太空人教頭辛區(A.J. Hinch)今天在一局下紅雀投手丟完第一顆球後,就遭到主審驅離出場,原因是他不滿好球帶的判定,並在退場之前還走出休息區和主審爭執一番,沒想到此舉卻在網路上獲得許多球迷支持,因為主審正是長年來備受爭議的赫南德茲(Angel Hernandez)。

辛區在一局上就獲得赫南德茲警告,他抗議自家新秀惠特立(Forrest Whitley)在兩好一壞情況下,被赫南德茲硬生生沒收一次三振,為下個半局的衝突埋下導火線。

一局下紅雀先發龐塞德萊昂(Danie Ponce de Leon)只投第一球就引爆劇場,辛區對這顆好球大聲表達不滿,赫南德茲直接轉身將他驅逐出場。

辛區收到判決後衝上場繼續理論一番,兩人除了言語交換外還有激烈的肢體互動,需要雙邊人馬互相拉開,最後辛區甚至還走向三壘,向三壘審抱怨完才離場,這段過程耗費了不少時間,場上的龐塞德萊昂甚至得練投持續暖身。

由於這場比賽沒有電視轉播,所以無法即時理解衝突為何發生,辛區在賽後坦言,是在喊出「你已經用完四個額度」後遭到驅逐出場;過去赫南德茲曾公開承認,自己在一場比賽會有四次誤判。

正在怒火當中的辛區還在首局換場時,當面對赫南德茲建議電子好球帶,說道,「我們有科技可以幫你對這些球是不是好球有更好的判斷。」辛區站出來對抗赫南德茲的行徑,在網路上獲得球迷的一片叫好。

AJ Hinch had a disagreement with Angel Hernandez early in this one.#astros



Via @FlagsFlyHouston pic.twitter.com/fstis3p8cn