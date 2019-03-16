MLB／挑釁爭議主審遭驅逐 球迷一面倒挺太空人教頭

2019-03-16 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



分享 facebook 太空人教頭辛區（A.J. Hinch）今天在一局下紅雀投手丟完第一顆球後，就遭到主審驅離出場，原因是他不滿好球帶的判定，並在退場之前還走出休息區和主審爭執一番，沒想到此舉卻在網路上獲得許多球迷支持，因為主審正是長年來備受爭議的赫南德茲（Angel Hernandez）。

辛區在一局上就獲得赫南德茲警告，他抗議自家新秀惠特立（Forrest Whitley）在兩好一壞情況下，被赫南德茲硬生生沒收一次三振，為下個半局的衝突埋下導火線。

一局下紅雀先發龐塞德萊昂（Danie Ponce de Leon）只投第一球就引爆劇場，辛區對這顆好球大聲表達不滿，赫南德茲直接轉身將他驅逐出場。

辛區收到判決後衝上場繼續理論一番，兩人除了言語交換外還有激烈的肢體互動，需要雙邊人馬互相拉開，最後辛區甚至還走向三壘，向三壘審抱怨完才離場，這段過程耗費了不少時間，場上的龐塞德萊昂甚至得練投持續暖身。

由於這場比賽沒有電視轉播，所以無法即時理解衝突為何發生，辛區在賽後坦言，是在喊出「你已經用完四個額度」後遭到驅逐出場；過去赫南德茲曾公開承認，自己在一場比賽會有四次誤判。

正在怒火當中的辛區還在首局換場時，當面對赫南德茲建議電子好球帶，說道，「我們有科技可以幫你對這些球是不是好球有更好的判斷。」辛區站出來對抗赫南德茲的行徑，在網路上獲得球迷的一片叫好。