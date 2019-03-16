MLB／還在等首安 哈波先遭觸身球打中腳踝退場

2019-03-16 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



哈波受傷。 美聯社 分享 facebook 來到費城人還在等春訓首安的大咖球星哈波（Bryce Harper），先挨一記觸身球。今天他在對藍鳥的熱身賽，六局下遭到菜鳥索頓（Trent Thornton）一顆96哩（約156公里）快速球觸地後彈到腳踝，哈波當場倒地打滾，退場接受X光檢查，所幸只有瘀青，沒傷及筋骨，對接下來的出賽不會有太大影響。

費城人教頭凱普勒（Gabe Kapler）表示，「哈波只是右腳挫傷，現在沒有理由要擔心，但顯然地我們希望他到休息室，先觀察情況如何。」

Scary moment as Bryce Harper gets plunked on the ankle and exits the game



(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/SYuZANWf0L — Sports Illustrated (@SInow) March 15, 2019

對於剛以史上最大合約13年3.3億美元身價加盟的哈波，費城人當然得特別小心，之後回到自家春訓基地還會再做更多掃描檢查，「現在就去思考關於火力損失有點擔心過早，當務之急是和我們的防護小組討論，但重申一次，現在還不需要過度擔憂。」

哈波原先打算從今天起的三連戰找回打擊手感，畢竟穿上費城人戰袍後的四場出賽，共獲得十個打席機會，但五打數均掛零，首安尚未出爐。