MLB／還在等首安 哈波先遭觸身球打中腳踝退場

哈波受傷。 美聯社 分享 facebook 來到費城人還在等春訓首安的大咖球星哈波(Bryce Harper),先挨一記觸身球。今天他在對藍鳥的熱身賽,六局下遭到菜鳥索頓(Trent Thornton)一顆96哩(約156公里)快速球觸地後彈到腳踝,哈波當場倒地打滾,退場接受X光檢查,所幸只有瘀青,沒傷及筋骨,對接下來的出賽不會有太大影響。

費城人教頭凱普勒(Gabe Kapler)表示,「哈波只是右腳挫傷,現在沒有理由要擔心,但顯然地我們希望他到休息室,先觀察情況如何。」

Scary moment as Bryce Harper gets plunked on the ankle and exits the game



(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/SYuZANWf0L