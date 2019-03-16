MLB／王牌塞佛里諾5月才復出 洋基開季先發戰力告急

2019-03-16 04:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基先發輪值還沒開季就出現缺口，右肩發炎的年輕王牌塞佛里諾（Luis Severino）不僅將開幕戰先發拱手讓給田中將大，現在更傳出要錯過整個4月，最快5月1日才能回到大聯盟出賽。

洋基由總經理凱許曼（Brian Cashman）親自宣布這項壞消息，「他現在才正要啟動春訓，如果需要更多時間，我們也沒有問題。」塞佛里諾預計下周才要恢復傳接球訓練。

塞佛里諾上賽季19勝8敗、防禦率3.39，讓總教練布恩（Aaron Boone）先前毫不猶豫欽點為開幕戰先發，然而春訓熱身賽第一戰，他賽前進牛棚練投時發現手臂異況而臨時傷退，打亂這一切計畫，今天他說，「目前已經沒感覺了，我希望能解決這麻煩，回到百分百狀態。」

除了塞佛里諾外，洋基另一位資深先發沙巴西亞（CC Sabathia）也確定趕不上開季，12月才動完心臟手術的他將在明天試投第一場模擬賽，預計例行賽開打後會跳過兩到三次輪值。

現在洋基先發陣容剩田中將大、派克斯頓（James Paxton）和哈普（J.A. Happ）撐場，不過哈普春訓狀態不佳，三場出賽被敲四發全壘打，防禦率高達7.56。