MLB／前田健太壓制馬恰多 柳賢振熱身賽無失分破功

2019-03-15 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬恰多。 美聯社 分享 facebook 道奇今天進行雙重賽，亞洲雙投同日先發，前田健太在對教士一戰投四局無失分，道奇也以12：0大勝，幫助前田拿下春訓第二勝；柳賢振春訓首度掉分，對紅人投四局失兩分，雙方以3：3戰平無關勝敗。

前田健太徹底壓制教士打線，四局投出六次三振，僅被敲出兩安，防禦率2.70，兩度面對馬恰多（Manny Machado）分別讓他敲出滾地球、飛球出局，尤其一局下的滾地球形成雙殺打，成功化解攻勢。

前田健太也在三局上敲出二壘安打，並靠著彼德森（Joc Pederson）的三分打點二壘安打回到本壘得分，道奇全隊敲出15安，巴恩斯（Austin Barnes）、米勒（Brad Miller）、貝林格（Cody Bellinger）都開轟。

柳賢振對紅人首局出現亂流，單局被敲四安加上一次野手選擇，丟掉兩分，不過隨後三個半局僅被敲一安，總計四局被敲五安、失兩分，三次三振沒有保送的表現，柳賢振出賽四場以來首度掉分，防禦率仍是漂亮的1.80。