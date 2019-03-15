MLB／規定換投至少投3人 「一人左」將成歷史

2019-03-15 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大聯盟投手新規定，換投至少要投3人。 美聯社 分享 facebook 大聯盟與球員工會協商後，今天公布2019與2020年開始適用的新規則，透過限制換投時機、減少喊暫停次數等，希望縮短比賽時間，而投手計時器則在2021年之前並不會被採納。

2020年開始的新規則對球員影響較大，其中投手至少要投三人次， 這也讓「一人左」、「一人右」成為歷史，由於下放天數增加為15天，讓「假先發」更難施行，而「二刀流」定義則讓今年無法投球的大谷翔平，明年恐怕要先占去一名投手名額，才能兼顧投打。

大聯盟於2019年施行新規則如下：

1、局間休息時間從過去非全國轉播2分05秒／全國轉播2分25秒，統一訂為2分鐘。

2、交易截止日統一為美國時間7月31日。

3、全明星賽票選改為兩輪投票，第一輪投票遵循舊制，各位置人選前三名再進行第二輪票選，決定先發人選；賽事進入10局後採突破僵局制。

4、全壘打大賽總獎金增加到250萬美元，冠軍可帶走一百萬美元。

5、教練上投手丘次數從6次減為5次。

大聯盟於2020年施行新規則如下：

1、球員名單從25人增加為26人（下限從24人改為25人，雙重賽則從26人改為27人），9月擴編名單則從40人減少為28人。此外，投手人數將進行限制，球團必須在開季前決定球員為投手或野手，球季中不能更改，野手除例外狀況不能登板。

野手例外登板狀況為，a.) 二刀流球員：前一季至少投20局、打20場（每場至少三打席）；b.) 延長賽；c.) 分差超過六分。

2、無論先發或中繼投手，至少要投三個打者或是投完該局才能換人。

3、傷兵名單從10天改回15天，下放也至少要待滿15天。